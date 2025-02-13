13.02.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
(К) ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
11
Даниэль Хафстейнссон
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
Викингур
4-3-1-3
1
Йонссон
2
Торкельссон
4
Экрот
15
Торкелссон
24
Атласон
20
Ибрахимагич
7
Агнарссон
21
Трандарсон
25
Ингимундарсон
9
Гудьонссон
11
Хафстейнссон
25
4-2-3-1
12
Лодыгин
27
Коцирас
15
Ингасон
14
Палмер-Браун
37
Младенович
88
Максимович
6
Сиопис
7
Мансини
31
Джуричич
9
Бакасетас
19
Еремеефф
4
Экрот
5
Фьолусон
5
Фьолусон
4
Экрот
20
Ибрахимагич
8
Андрасон
8
Андрасон
20
Ибрахимагич
21
Трандарсон
27
27
21
Трандарсон
14
Палмер-Браун
3
3
14
Палмер-Браун
6
Сиопис
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
6
Сиопис
7
Мансини
11
Тете
11
Тете
7
Мансини
9
Бакасетас
28
Свидерски
28
Свидерски
9
Бакасетас
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
Остались в запасе
Викингур
Панатинаикос
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
10
Пабло Паньед
АП
77
Стигур Тордарсон
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
10
Пабло Паньед
АП
77
Стигур Тордарсон
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Викингур - Панатинаикос
2
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
18
10
Офсайды
0
2
Количество передач
307
565
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Викингур» против «Панатинаикоса», матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Викингур» – «Панатинаикос»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»