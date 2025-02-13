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  • «Викингур» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

«Викингур» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 19:35
Викингур
13.02.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Панатинаикос
13' Д. Ерн Атласон 56' M. VilhjÃ¡lmsson
90+1' Ф. Иоаннидис (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
(К) ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
11
Даниэль Хафстейнссон
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
(К) АП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Викингур
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
10
Пабло Паньед
АП
77
Стигур Тордарсон
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
27
MatthÃ­as VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Панатинаикос
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Тете
ПВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
4-3-1-3
1
Йонссон
2
Торкельссон
4
Экрот
15
Торкелссон
24
Атласон
20
Ибрахимагич
7
Агнарссон
21
Трандарсон
25
Ингимундарсон
9
Гудьонссон
11
Хафстейнссон
25
4-2-3-1
12
Лодыгин
27
Коцирас
15
Ингасон
14
Палмер-Браун
37
Младенович
88
Максимович
6
Сиопис
7
Мансини
31
Джуричич
9
Бакасетас
19
Еремеефф
4
Экрот
5
Фьолусон
5
Фьолусон
4
Экрот
20
Ибрахимагич
8
Андрасон
8
Андрасон
20
Ибрахимагич
21
Трандарсон
27
27
21
Трандарсон
14
Палмер-Браун
3
3
14
Палмер-Браун
6
Сиопис
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
6
Сиопис
7
Мансини
11
Тете
11
Тете
7
Мансини
9
Бакасетас
28
Свидерски
28
Свидерски
9
Бакасетас
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
Остались в запасе
Викингур
Панатинаикос
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
10
Пабло Паньед
АП
77
Стигур Тордарсон
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
10
Пабло Паньед
АП
77
Стигур Тордарсон
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Викингур - Панатинаикос
2
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
18
10
Офсайды
0
2
Количество передач
307
565
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Викингур» против «Панатинаикоса», матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Викингур» – «Панатинаикос»

«Викингур» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Панатинаикос Викингур
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