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Исландия. Лучший дивизион
Команды
Викингур
€ 4 млн
Викингур
Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион
Сайт:
http://www.vikingur.is/
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«Борац» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Викингур» – «Борац»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Тун» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Трансляция
«Хапоэль БШ» – «Викингур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Хапоэль Беер-Шева» – «Викингур»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Трансляция
«Викингур» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
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Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
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