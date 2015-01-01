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Исландия. Лучший дивизион
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Викингур
Результаты
€ 4 млн
Викингур - результаты матчей
Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион
Сайт:
http://www.vikingur.is/
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14.09 | 22:15
Викингур
4 : 1
Кефлавик
06.09 | 17:00
Викингур
2 : 2
Фрам
01.09 | 20:30
КР Рейкьявик
1 : 1
Викингур
23.08 | 22:15
Викингур
2 : 0
Валюр
16.08 | 21:00
Хафнарфьордур
2 : 4
Викингур
09.08 | 21:00
Викингур
2 : 2
ИБВ
02.08 | 17:00
Акранес
2 : 2
Викингур
24.07 | 23:00
Викингур
5 : 1
Кефлавик
18.07 | 19:00
Тор Акурейри
2 : 1
Викингур
02.07 | 22:15
Викингур
3 : 2
Акурейри
25.06 | 22:15
Брейдаблик
1 : 4
Викингур
21.06 | 23:15
Фрам
0 : 5
Викингур
16.06 | 22:15
Викингур
2 : 0
КР Рейкьявик
31.05 | 22:15
Валюр
1 : 5
Викингур
26.05 | 22:15
Стьярнан
1 : 3
Викингур
22.05 | 22:15
Викингур
5 : 0
Хафнарфьордур
17.05 | 16:00
ИБВ
0 : 2
Викингур
08.05 | 20:30
Викингур
6 : 0
Тор Акурейри
03.05 | 21:00
Кефлавик
1 : 3
Викингур
27.04 | 22:15
Викингур
4 : 0
Акранес
23.04 | 22:15
Викингур
3 : 2
Стьярнан
17.04 | 20:30
Акурейри
0 : 2
Викингур
10.04 | 22:15
Викингур
1 : 1
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