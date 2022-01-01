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Исландия. Лучший дивизион
Команды
Викингур
Состав
€ 4 млн
Викингур - состав команды
Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион
Сайт:
http://www.vikingur.is/
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
29
Фридрикссон Арон Снаер
Вра
29
€ 0.05 млн
47
Кристинссон Огмундур
Вра
37
€ 0.01 млн
99
Uggi Johann Audunsson
Вра
-
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
Вра
-
4
Экрот Оливер
Защ
34
€ 0.325 млн
22
Гуннарссон Карл Фридлейфур
Защ
25
€ 0.3 млн
6
Ватнхамар Гуннар
Защ
31
€ 0.3 млн
15
Торкелссон Роберт Орри
Защ
24
€ 0.175 млн
2
Торкельссон Свейдн Гисли
Защ
23
€ 0.15 млн
24
Атласон Давид Ерн
Защ
32
€ 0.125 млн
10
Сигурдссон Гильфи
Пол
37
€ 0.35 млн
11
Хафстейнссон Даниэль
Пол
26
€ 0.35 млн
7
Агнарссон Эрлингур
Пол
28
€ 0.225 млн
20
Ибрахимагич Тарик
Пол
25
€ 0.2 млн
8
Андрасон Виктор Эрлигур
Пол
26
€ 0.15 млн
21
Трандарсон Арон Элис
Пол
31
€ 0.15 млн
30
Sveinn Margeir Hauksson
Пол
-
28
Elías Már Ómarsson
Пол
-
27
Гудьонсен Свейнн Арон
Нап
28
€ 0.45 млн
9
Гудьонссон Хельги
Нап
27
€ 0.3 млн
25
Ингимундарсон Валдимар Тор
Нап
27
€ 0.275 млн
23
Хансен Николай
Нап
33
€ 0.2 млн
19
Боргторссон Оскар
Нап
23
€ 0.15 млн
77
Тордарсон Стигур
Нап
20
€ 0.1 млн
18
Daði Berg Jónsson
Нап
-
30
Óskar Örn Hauksson
Нап
-
14
Jóhannes Kristinn Bjarnason
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 9
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