Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между боснийским «Борац Баня-Лука» и исландским «Викингур Рейкьявик» пройдет 27 августа 2026 года в Баня-Луке на Городском стадионе. Первая встреча в Исландии завершилась уверенной победой гостей со счeтом 3:1, и теперь боснийский клуб имеет комфортное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу в отличной форме: они не проигрывают в шести из восьми последних встреч, забивают в семи последних матчах и пропускают в среднем всего 0,80 гола за игру. «Викингур Рейкьявик», напротив, регулярно пропускает – в одиннадцати из тринадцати последних матчей, хотя его атака остаeтся опасной. Сможет ли исландский клуб преодолеть дефицит в два мяча и преподнести сенсацию, или «Борац» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Борац Баня-Лука» является фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, надeжной обороне и домашней поддержке. Боснийский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а его защита действует образцово – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом команда забивает в семи последних встречах, в среднем принося 2,00 гола за игру. В первом матче «Борац» разгромил «Викингур» на его поле со счeтом 3:1, подтвердив своe превосходство. В чемпионате Боснии и Герцеговины они обыграли «Челик» (2:0) и «Вележ» (3:1), а в квалификации Лиги Конференций прошли МЛ Витебск (2:1, 1:0). Домашняя поддержка и преимущество в два мяча делают «Борац» явным претендентом на победу.

«Викингур Рейкьявик» подходит к ответной игре с задачей отыграть два мяча, и его атака может помочь в этом. Исландский клуб забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр его нападение приносит 2,40 гола – выше, чем у хозяев. Однако оборона гостей действует крайне нестабильно: в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в одиннадцати из тринадцати последних матчей. В первом матче «Викингур» пропустил три гола и не сумел удержать преимущество своего поля, а теперь вынужден отыгрываться в гостях. В чемпионате Исландии они обыграли «Валюр» (2:0) и «Хафнарфьордур» (4:2), но в Лиге Европы уступили «Туну» (2:3). Гости способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на камбэк.

Итоговый вывод: «Борац Баня-Лука» имеет комфортное преимущество, надeжную оборону и играет на своeм поле. «Викингур» опасен в атаке, но его защита регулярно пропускает, что не позволит ему отыграть два мяча. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах между командами каждая одержала по одной победе: в текущем плей-офф «Борац» выиграл 3:1 на выезде, а в Лиге Конференций 2024 года «Викингур» победил 2:0. Однако текущая форма «Бораца» дома стабильна, а защита гостей уязвима. Преимущество в два мяча после первой игры и домашняя поддержка делают «Борац» фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Борац Баня-Лука» с разницей как минимум в один мяч. Преимущество после первого матча, надeжная оборона и домашняя поддержка хозяев, а также слабая защита гостей, которые пропускают в одиннадцати из тринадцати последних матчей, делают боснийский клуб фаворитом. «Викингур» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление. Рекомендуемая ставка – победа «Борац Баня-Лука» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Борац Баня-Лука» и «Викингур Рейкьявик» состоится 27 августа 2026 года в Баня-Луке на Городском стадионе и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.