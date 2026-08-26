Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Борац» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:33
Борац - Викингур
27 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Бораца»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между боснийским «Борац Баня-Лука» и исландским «Викингур Рейкьявик» пройдет 27 августа 2026 года в Баня-Луке на Городском стадионе. Первая встреча в Исландии завершилась уверенной победой гостей со счeтом 3:1, и теперь боснийский клуб имеет комфортное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу в отличной форме: они не проигрывают в шести из восьми последних встреч, забивают в семи последних матчах и пропускают в среднем всего 0,80 гола за игру. «Викингур Рейкьявик», напротив, регулярно пропускает – в одиннадцати из тринадцати последних матчей, хотя его атака остаeтся опасной. Сможет ли исландский клуб преодолеть дефицит в два мяча и преподнести сенсацию, или «Борац» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Борац Баня-Лука» является фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, надeжной обороне и домашней поддержке. Боснийский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а его защита действует образцово – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом команда забивает в семи последних встречах, в среднем принося 2,00 гола за игру. В первом матче «Борац» разгромил «Викингур» на его поле со счeтом 3:1, подтвердив своe превосходство. В чемпионате Боснии и Герцеговины они обыграли «Челик» (2:0) и «Вележ» (3:1), а в квалификации Лиги Конференций прошли МЛ Витебск (2:1, 1:0). Домашняя поддержка и преимущество в два мяча делают «Борац» явным претендентом на победу.

«Викингур Рейкьявик» подходит к ответной игре с задачей отыграть два мяча, и его атака может помочь в этом. Исландский клуб забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр его нападение приносит 2,40 гола – выше, чем у хозяев. Однако оборона гостей действует крайне нестабильно: в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в одиннадцати из тринадцати последних матчей. В первом матче «Викингур» пропустил три гола и не сумел удержать преимущество своего поля, а теперь вынужден отыгрываться в гостях. В чемпионате Исландии они обыграли «Валюр» (2:0) и «Хафнарфьордур» (4:2), но в Лиге Европы уступили «Туну» (2:3). Гости способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на камбэк.

Итоговый вывод: «Борац Баня-Лука» имеет комфортное преимущество, надeжную оборону и играет на своeм поле. «Викингур» опасен в атаке, но его защита регулярно пропускает, что не позволит ему отыграть два мяча. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах между командами каждая одержала по одной победе: в текущем плей-офф «Борац» выиграл 3:1 на выезде, а в Лиге Конференций 2024 года «Викингур» победил 2:0. Однако текущая форма «Бораца» дома стабильна, а защита гостей уязвима. Преимущество в два мяча после первой игры и домашняя поддержка делают «Борац» фаворитом.

Личные встречи
Побед - 2 (67%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (33%)
6
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
1.33
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Борац
3 : 1
27.08.2026
Викингур
Лига конференций, 4 раунд
Борац
3 : 1
27.08.2026
Викингур
Лига конференций, 4 раунд
Викингур
1 : 3
20.08.2026
Борац
Лига конференций, 3 тур
Викингур
2 : 0
07.11.2024
Борац

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
72
Младен Юркас
ВР
16
Себастьян Эррера
ЛЗ
30
Nemanja Jakšić
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
88
Дамир Греля
ЦП
77
Стефан Савич
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
12
Амер Хирош
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Викингур
29
Арон Снаер Фридрикссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
77
Стигур Тордарсон
ЛВ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
70
H. Magnusson
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
3
Абель Паскуаль
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
98
Санди Огринец
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
89
M. Deket
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
Викингур
47
Огмундур Кристинссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
11
Даниэль Хафстейнссон
ЦП
69
A. Finnbogason
ЦП
23
Николай Хансен
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
4-3-3
72
Юркас
16
Эррера
2
Мейерс
24
Каролина
30
13
Эсити
18
Йойич
88
Греля
12
Хирош
7
Юричич
77
Савич
3-1-2-3-1
29
Фридрикссон
22
Гуннарссон
4
Экрот
6
Ватнхамар
8
Андрасон
21
Трандарсон
70
77
Тордарсон
10
Сигурдссон
25
Ингимундарсон
9
Гудьонссон
13
Эсити
98
Огринец
98
Огринец
13
Эсити
88
Греля
44
Рогулич
44
Рогулич
88
Греля
77
Савич
14
14
77
Савич
7
Юричич
89
89
7
Юричич
8
Андрасон
11
Хафстейнссон
11
Хафстейнссон
8
Андрасон
70
69
69
70
21
Трандарсон
23
Хансен
23
Хансен
21
Трандарсон
25
Ингимундарсон
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
25
Ингимундарсон
Остались в запасе
Борац
Викингур
1
Дамьян Шишковски
ВР
3
Абель Паскуаль
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
47
Огмундур Кристинссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Дамьян Шишковски
ВР
3
Абель Паскуаль
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Борац Баня-Лука» с разницей как минимум в один мяч. Преимущество после первого матча, надeжная оборона и домашняя поддержка хозяев, а также слабая защита гостей, которые пропускают в одиннадцати из тринадцати последних матчей, делают боснийский клуб фаворитом. «Викингур» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление. Рекомендуемая ставка – победа «Борац Баня-Лука» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Борац Баня-Лука» и «Викингур Рейкьявик» состоится 27 августа 2026 года в Баня-Луке на Городском стадионе и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Борац Баня-Лука» – «Викингур Рейкьявик»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Бораца»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Викингур Борац
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+