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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викингур - Борац
Викингур - Борац: обзор матча 07 ноября 2024
Викингур
07.11.2024, четверг, 17:30
Лига конференций, 3 тур
2 : 0
Завершен
Борац
17'
Н. Хансен
23'
К. Фридлейфур Гуннарссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викингур - Борац
Замена
Й. Гудни Фьолусон
️️️️
Д. Ерн Атласон
86'
Замена
Х. Гудьонссон
️️️️
Э. Агнарссон
86'
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
А. Элис Трандарсон
86'
Желтая карточка
О. Экрот
80'
78'
Замена
P. Djajic
️️️️
З. Квржич
Замена
Т. Ибрахимагич
️️️️
К. Фридлейфур Гуннарссон
71'
68'
Замена
S. Vranjes
️️️️
Б. Николов
68'
Замена
D. Cavic
️️️️
С. Огринец
58'
Замена
С. Граховац
️️️️
D. Skorup
46'
Замена
N. Srećković
️️️️
Э. Кулашин
43'
Желтая карточка
Э. Кулашин
ГОЛ! 2:0!
К. Фридлейфур Гуннарссон
23'
ГОЛ! 1:0!
Н. Хансен
Пас отдал
К. Фридлейфур Гуннарссон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
23
Николай Хансен
(К)
ЦФ
Борац
45
Filip Manojlović
ВР
16
Себастьян Эррера
ЛЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
20
Зоран Квржич
(К)
ЦЗ
8
D. Skorup
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
77
Стефан Савич
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Викингур
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
35
Jochum Magnusson
ВР
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
37
Ivar Bjorgvinsson
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
88
Дамир Греля
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
20
Nikola Srećković
ЦП
15
Марко Вукчевич
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
4-1-3-2
1
Йонссон
6
Ватнхамар
24
Атласон
4
Экрот
22
Гуннарссон
8
Андрасон
7
Агнарссон
23
21
Трандарсон
23
Хансен
22
4-3-1-2
45
24
Каролина
2
Мейерс
20
Квржич
16
Эррера
8
8
Николов
98
Огринец
27
Кулашин
21
Деспотович
77
Савич
24
Атласон
5
Фьолусон
5
Фьолусон
24
Атласон
22
Гуннарссон
20
Ибрахимагич
20
Ибрахимагич
22
Гуннарссон
7
Агнарссон
9
Гудьонссон
9
Гудьонссон
7
Агнарссон
21
Трандарсон
27
27
21
Трандарсон
8
15
Граховац
15
Граховац
8
27
Кулашин
20
20
27
Кулашин
8
Николов
23
23
8
Николов
98
Огринец
22
22
98
Огринец
20
Квржич
14
14
20
Квржич
Остались в запасе
Викингур
Борац
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
35
Jochum Magnusson
ВР
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
37
Ivar Bjorgvinsson
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
88
Дамир Греля
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
15
Марко Вукчевич
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
35
Jochum Magnusson
ВР
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
37
Ivar Bjorgvinsson
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
88
Дамир Греля
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
15
Марко Вукчевич
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча Викингур - Борац
1
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
6
Офсайды
2
2
Количество передач
411
463
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.38
Матчи команд
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
3 : 2
29.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
3 : 2
29.11.2026
Сараево
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Информация о матче
Главный судья:
Jan Petrik, Czechia
Стадион:
Víkingsvollur Stadium, Reykjavik
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