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  • «Хапоэль БШ» – «Викингур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

«Хапоэль БШ» – «Викингур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

29 июля, 19:20
Хапоэль БШ
29.07.2026, среда, 20:30
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Викингур
65' З. Ахмед 80' А. Ганах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Офир Марсиано
ВР
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
9
Захи Ахмед
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
28
Niv Yehoshua
ЦП
20
J. East
ЦФ
66
Игор Златанович
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Викингур
29
Арон Снаер Фридрикссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
11
Даниэль Хафстейнссон
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
19
Оскар Боргторссон
ЛФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
Хапоэль БШ
34
Marco Wolff
ВР
12
Итай Ротман
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
11
Амир Ганах
ЦП
18
Roy Levy
ЦП
23
Eitay Hazout
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
8
Мохамад Кнаан
ПВ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
21
Yoav Koren
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
Викингур
47
Огмундур Кристинссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
30
Sveinn Margeir Hauksson
ЦП
69
A. Finnbogason
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
АП
77
Стигур Тордарсон
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
4-1-3-2
1
Марсиано
2
Мизрахи
4
Витор
3
Балтакса
44
Диоп
25
Вентура
9
Ахмед
42
Кангва
28
66
Златанович
20
3-3-2-2
29
Фридрикссон
22
Гуннарссон
4
Экрот
6
Ватнхамар
11
Хафстейнссон
20
Ибрахимагич
21
Трандарсон
10
Сигурдссон
25
Ингимундарсон
9
Гудьонссон
19
Боргторссон
12
Ротман
12
Ротман
3
Балтакса
13
Давидзаде
13
Давидзаде
3
Балтакса
20
11
Ганах
11
Ганах
20
28
7
Перец
7
Перец
28
11
Хафстейнссон
2
Торкельссон
2
Торкельссон
11
Хафстейнссон
21
Трандарсон
8
Андрасон
8
Андрасон
21
Трандарсон
20
Ибрахимагич
30
30
20
Ибрахимагич
19
Боргторссон
77
Тордарсон
77
Тордарсон
19
Боргторссон
25
Ингимундарсон
18
18
25
Ингимундарсон
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Викингур
34
Marco Wolff
ВР
18
Roy Levy
ЦП
23
Eitay Hazout
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
8
Мохамад Кнаан
ПВ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
21
Yoav Koren
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
47
Огмундур Кристинссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
69
A. Finnbogason
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
АП
23
Николай Хансен
ЦФ
Остались в запасе
34
Marco Wolff
ВР
18
Roy Levy
ЦП
23
Eitay Hazout
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
8
Мохамад Кнаан
ПВ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
21
Yoav Koren
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
69
A. Finnbogason
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
АП
23
Николай Хансен
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Хапоэль БШ - Викингур
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
ВАР
1
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Хапоэль БШ» против «Викингура», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хапоэль БШ» – «Викингур»

«Хапоэль БШ» – «Викингур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Викингур Хапоэль БШ
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