29.07.2026, среда, 20:30
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Хапоэль БШ
Хапоэль БШ
4-1-3-2
1
Марсиано
2
Мизрахи
4
Витор
3
Балтакса
44
Диоп
25
Вентура
9
Ахмед
42
Кангва
28
66
Златанович
20
3-3-2-2
29
Фридрикссон
22
Гуннарссон
4
Экрот
6
Ватнхамар
11
Хафстейнссон
20
Ибрахимагич
21
Трандарсон
10
Сигурдссон
25
Ингимундарсон
9
Гудьонссон
19
Боргторссон
12
Ротман
12
Ротман
3
Балтакса
13
Давидзаде
13
Давидзаде
3
Балтакса
20
11
Ганах
11
Ганах
20
28
7
Перец
7
Перец
28
11
Хафстейнссон
2
Торкельссон
2
Торкельссон
11
Хафстейнссон
21
Трандарсон
8
Андрасон
8
Андрасон
21
Трандарсон
20
Ибрахимагич
30
30
20
Ибрахимагич
19
Боргторссон
77
Тордарсон
77
Тордарсон
19
Боргторссон
25
Ингимундарсон
18
18
25
Ингимундарсон
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Викингур
34
Marco Wolff
ВР
18
Roy Levy
ЦП
23
Eitay Hazout
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
8
Мохамад Кнаан
ПВ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
21
Yoav Koren
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
47
Огмундур Кристинссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
69
A. Finnbogason
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
АП
23
Николай Хансен
ЦФ
Остались в запасе
34
Marco Wolff
ВР
18
Roy Levy
ЦП
23
Eitay Hazout
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
8
Мохамад Кнаан
ПВ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
21
Yoav Koren
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
69
A. Finnbogason
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
АП
23
Николай Хансен
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Хапоэль БШ - Викингур
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
ВАР
1
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Хапоэль БШ» против «Викингура», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хапоэль БШ» – «Викингур»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»