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«Викингур» — «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

12 августа 2026 9:23
Викингур - Тун
13 авг. 2026, четверг 20:30 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Викингура»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Викингуром» и «Туном» пройдет 13 августа в Рейкьявике на стадионе «Викингсволлюр». Хозяева из Исландии подходят к игре после разгромного поражения в первом матче (0-3) и нуждаются в настоящем чуде, чтобы пройти дальше, однако их домашняя форма внушает уважение – они не проигрывают в 13 последних матчах на своем поле. Гости из Швейцарии, напротив, находятся в отличном настроении после уверенной победы в первом матче и демонстрируют высокую результативность – в среднем 2,00 гола за последние пять игр. Сможет ли исландский клуб использовать феноменальную домашнюю поддержку и сотворить сенсацию, или «Тун» уверенно оформит путевку в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Викингура» говорит их впечатляющая домашняя статистика. Хозяева не проигрывают в 13 последних матчах на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Атака исландцев стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола за матч. В первом матче «Викингур» уступил 0-3, но при этом действовал на выезде, где результаты у команды значительно скромнее. Дома исландцы способны на многое – в чемпионате они разгромили «Кефлавик» (5-1), а также сыграли вничью с «ИБВ» (2-2) и «Акранесом» (2-2). Однако защита «Викингура» вызывает серьезные опасения: они пропускают в восьми последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. Это означает, что «Тун» имеет все шансы забить на выезде, что еще больше осложнит задачу хозяевам.

«Тун» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом. Швейцарский клуб разгромил «Викингур» в первом матче со счетом 3-0 и теперь может позволить себе играть более свободно. Атака гостей действует результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола за матч и забивают в девяти из одиннадцати последних встреч. В чемпионате Швейцарии «Тун» показывает яркий футбол, несмотря на разгромное поражение от «Янг Бойз» (0-6) – команда умеет как забивать, так и пропускать. Однако защита гостей является их слабым местом: они пропускают в 19 из 21 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,80 гола за матч. Это дает «Викингуру» надежду на то, что они смогут забить на своем поле, но для прохода в следующий раунд им нужно забивать минимум три гола и не пропускать.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Викингур» силен дома и будет действовать с первых минут на предельном накале, пытаясь отыграть дефицит. Однако «Тун» умеет использовать контратаки и забивать, а их атакующий потенциал может привести к голам на выезде. С учетом того, что гостям достаточно даже минимального поражения для прохода в следующий раунд, они могут позволить себе играть вторым номером, что может дать хозяевам шанс на победу в этом отдельно взятом матче, даже если для общего успеха этого не хватит.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Тун» одержал разгромную победу на своем поле со счетом 3-0, что дает швейцарскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Однако «Викингур» известен своей домашней мощью – 13 матчей без поражений на своем поле, что должно придать им уверенности перед ответной игрой. Текущая форма «Туна» впечатляет: команда много забивает (2,00 гола за игру), но при этом много пропускает (2,80 гола). Исландцы дома стабильны и будут пытаться использовать слабую оборону гостей, чтобы хотя бы одержать победу в матче, даже если для общего успеха этого не хватит.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
5
1.5
В среднем за матч
2.5
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Викингур
3 : 2
13.08.2026
Тун
Лига Европы, 3 раунд
Викингур
3 : 2
13.08.2026
Тун
Лига Европы, 3 раунд
Тун
3 : 0
06.08.2026
Викингур

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Викингура» в этом матче. Хозяева имеют впечатляющую домашнюю серию (13 матчей без поражений), стабильно забивают (1,80 гола за матч) и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. «Тун», несмотря на комфортное преимущество после первого матча, имеет серьезные проблемы в обороне (2,80 пропущенных в среднем за последние пять игр), что может позволить исландцам добиться победы. Учитывая, что гостям достаточно даже минимального поражения для выхода в следующий раунд, они могут играть осторожно, что даст «Викингуру» шанс добиться победы, пусть даже и недостаточной для общего успеха. Ставка: победа «Викингура» с коэффициентом 2,35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Викингуром» и «Туном» состоится 13 августа 2026 года в Рейкьявике на стадионе «Викингсволлюр» и начнется в 20-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

2.35
Победа «Викингура»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Тун Викингур
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