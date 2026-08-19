Матч плей-офф Лиги Конференций между исландским «Викингуром» и боснийским «Борацем» пройдет 20 августа в Рейкьявике на стадионе «Викингсволлюр». Хозяева подходят к решающему противостоянию с феноменальной домашней формой – они не проигрывают в 13 последних матчах на своем поле, тогда как гости демонстрируют высокую результативность, забивая в пяти последних встречах. Обе команды имеют проблемы в обороне, что обещает открытый футбол. В очной встрече в прошлом сезоне «Викингур» одержал победу (2-0). Сможет ли исландский клуб использовать фактор домашнего поля и повторить успех, или «Борац» преподнесет сюрприз и сделает шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Викингура» говорит их впечатляющая домашняя форма и умение забивать. Исландский клуб не проигрывает в 13 последних матчах на «Викингсволлюре», что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и комфортной игре в родных стенах. В атаке хозяева стабильны – в среднем за последние пять игр они забивают 2,20 гола и забивают в трех последних матчах. Кроме того, в очной встрече с «Борацем» (ноябрь 2024) «Викингур» победил со счетом 2-0, что дает им психологическое преимущество. Однако защита исландцев вызывает серьезные опасения – они пропускают в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,20 гола. Это означает, что гости, которые много забивают, имеют все шансы отличиться на выезде.

«Борац» подходит к матчу с мощной атакой – команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В предыдущих раундах квалификации боснийцы уверенно прошли «МЛ Витебск» (1-0 дома и 2-1 по пенальти на выезде), а также «Петрокуб» (3-0 и 3-3). В чемпионате Боснии команда также на ходу: победа над «Вележем» (3-1). Однако защита гостей выглядит слабее – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола. В очной встрече с «Викингуром» «Борац» уступил (0-2), что может оказать психологическое давление. Тем не менее их атакующий потенциал позволяет надеяться на гол в Исландии.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Викингур» имеет преимущество домашнего поля и успешную историю личных встреч, тогда как «Борац» опасен в атаке, но уязвим в обороне. Учитывая, что хозяева редко проигрывают на своем поле, они выглядят фаворитами, однако гости способны забить и навязать борьбу.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (ноябрь 2024) «Викингур» одержал победу со счетом 2-0. Текущая форма «Викингура» дома впечатляет – 13 матчей без поражений, тогда как «Борац» много забивает, но пропускает почти в каждом матче. Обе команды имеют проблемы в обороне, что намекает на голы с обеих сторон. Учитывая домашнюю поддержку и историю встреч, «Викингур» имеет хорошие шансы на победу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Викингура» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют феноменальную домашнюю форму (13 матчей без поражений), стабильно забивают и уже побеждали «Борац» в очной встрече. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уязвимы в обороне и уступают в истории противостояний. Ожидаем, что «Викингур» использует свое преимущество и добьется победы с комфортным перевесом. Ставка: победа «Викингура» с форой (-1) с коэффициентом 1.95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Викингуром» и «Борацем» состоится 20 августа 2026 года в Рейкьявике на стадионе «Викингсволлюр» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.