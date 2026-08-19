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«Викингур» – «Борац»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:25
Викингур - Борац
20 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
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1.95
Победа «Викингура» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между исландским «Викингуром» и боснийским «Борацем» пройдет 20 августа в Рейкьявике на стадионе «Викингсволлюр». Хозяева подходят к решающему противостоянию с феноменальной домашней формой – они не проигрывают в 13 последних матчах на своем поле, тогда как гости демонстрируют высокую результативность, забивая в пяти последних встречах. Обе команды имеют проблемы в обороне, что обещает открытый футбол. В очной встрече в прошлом сезоне «Викингур» одержал победу (2-0). Сможет ли исландский клуб использовать фактор домашнего поля и повторить успех, или «Борац» преподнесет сюрприз и сделает шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Викингура» говорит их впечатляющая домашняя форма и умение забивать. Исландский клуб не проигрывает в 13 последних матчах на «Викингсволлюре», что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и комфортной игре в родных стенах. В атаке хозяева стабильны – в среднем за последние пять игр они забивают 2,20 гола и забивают в трех последних матчах. Кроме того, в очной встрече с «Борацем» (ноябрь 2024) «Викингур» победил со счетом 2-0, что дает им психологическое преимущество. Однако защита исландцев вызывает серьезные опасения – они пропускают в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,20 гола. Это означает, что гости, которые много забивают, имеют все шансы отличиться на выезде.

«Борац» подходит к матчу с мощной атакой – команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В предыдущих раундах квалификации боснийцы уверенно прошли «МЛ Витебск» (1-0 дома и 2-1 по пенальти на выезде), а также «Петрокуб» (3-0 и 3-3). В чемпионате Боснии команда также на ходу: победа над «Вележем» (3-1). Однако защита гостей выглядит слабее – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола. В очной встрече с «Викингуром» «Борац» уступил (0-2), что может оказать психологическое давление. Тем не менее их атакующий потенциал позволяет надеяться на гол в Исландии.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Викингур» имеет преимущество домашнего поля и успешную историю личных встреч, тогда как «Борац» опасен в атаке, но уязвим в обороне. Учитывая, что хозяева редко проигрывают на своем поле, они выглядят фаворитами, однако гости способны забить и навязать борьбу.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (ноябрь 2024) «Викингур» одержал победу со счетом 2-0. Текущая форма «Викингура» дома впечатляет – 13 матчей без поражений, тогда как «Борац» много забивает, но пропускает почти в каждом матче. Обе команды имеют проблемы в обороне, что намекает на голы с обеих сторон. Учитывая домашнюю поддержку и историю встреч, «Викингур» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (67%)
4
Забитых мячей
6
1.33
В среднем за матч
2
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Борац
3 : 1
27.08.2026
Викингур
Лига конференций, 4 раунд
Борац
3 : 1
27.08.2026
Викингур
Лига конференций, 4 раунд
Викингур
1 : 3
20.08.2026
Борац
Лига конференций, 3 тур
Викингур
2 : 0
07.11.2024
Борац

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
29
Арон Снаер Фридрикссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
77
Стигур Тордарсон
ЛВ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
69
A. Finnbogason
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
Борац
72
Младен Юркас
ВР
16
Себастьян Эррера
ЛЗ
30
Nemanja Jakšić
ЦЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
88
Дамир Греля
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
12
Амер Хирош
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Викингур
47
Огмундур Кристинссон
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
5
Sölvi Stefánsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
70
H. Magnusson
ЦП
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
3
Абель Паскуаль
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
44
Анте Рогулич
ЦП
47
A. Milak
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
89
M. Deket
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
3-1-2-2-2
29
Фридрикссон
6
Ватнхамар
4
Экрот
22
Гуннарссон
8
Андрасон
69
21
Трандарсон
77
Тордарсон
10
Сигурдссон
23
Хансен
9
Гудьонссон
4-3-3
72
Юркас
30
24
Каролина
2
Мейерс
16
Эррера
13
Эсити
88
Греля
18
Йойич
7
Юричич
77
Савич
12
Хирош
6
Ватнхамар
15
Торкелссон
15
Торкелссон
6
Ватнхамар
77
Тордарсон
70
70
77
Тордарсон
23
Хансен
25
Ингимундарсон
25
Ингимундарсон
23
Хансен
88
Греля
44
Рогулич
44
Рогулич
88
Греля
77
Савич
14
14
77
Савич
12
Хирош
89
89
12
Хирош
Остались в запасе
Викингур
Борац
47
Огмундур Кристинссон
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
5
Sölvi Stefánsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
1
Дамьян Шишковски
ВР
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
3
Абель Паскуаль
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
5
Sölvi Stefánsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Дамьян Шишковски
ВР
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
3
Абель Паскуаль
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Викингура» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют феноменальную домашнюю форму (13 матчей без поражений), стабильно забивают и уже побеждали «Борац» в очной встрече. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уязвимы в обороне и уступают в истории противостояний. Ожидаем, что «Викингур» использует свое преимущество и добьется победы с комфортным перевесом. Ставка: победа «Викингура» с форой (-1) с коэффициентом 1.95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Викингуром» и «Борацем» состоится 20 августа 2026 года в Рейкьявике на стадионе «Викингсволлюр» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Викингур» – «Борац»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

1.95
Победа «Викингура» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Борац Викингур
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