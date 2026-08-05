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«Тун» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

05 августа 2026 10:37
Тун - Викингур
06 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
4.90
Ничью
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским «Туном» и исландским «Викингур Рейкьявик» пройдет 6 августа 2026 года в Туне на стадионе «Арена Тун». Обе команды вылетели из Лиги чемпионов: швейцарцы уступили загребскому «Динамо» (1:1 на выезде, 2:3 дома), а исландцы не прошли «Хапоэль Беэр-Шева» (1:2 на выезде, 0:2 дома). Теперь они встретятся в Лиге Европы, где каждая надеется продолжить еврокубковый путь. Хозяева находятся в кризисной форме, не выигрывая в шести последних домашних матчах и пропуская в 18 последних встречах, тогда как гости также имеют проблемы на выезде, не побеждая в пяти последних гостевых матчах Лиги Европы, но при этом стабильно забивают. Встреча двух атакующих, но нестабильных в обороне команд обещает быть результативной. Сможет ли «Тун» прервать свою неудачную домашнюю серию и использовать преимущество своего поля, или «Викингур Рейкьявик» воспользуется слабостями обороны соперника и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

«Тун» подходит к этому матчу с серьезными проблемами, особенно в обороне. Команда пропускает в 18 последних матчах, а в последних пяти встречах пропущено 13 мячей (в среднем 2.60 за игру), что является одним из худших показателей среди участников квалификации. При этом «Тун» забивает в семи из девяти последних матчей, а в последних пяти играх забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч), что говорит о способности атаковать. В Лиге чемпионов швейцарцы показали характер, сыграв 1:1 с «Динамо» на выезде и уступив 2:3 дома, но их защита оказалась фатальной. Домашняя форма также оставляет желать лучшего – команда не выигрывает в шести последних матчах на «Арене Тун», что создает дополнительное психологическое давление. Однако в матче с соперником, который также нестабилен на выезде, «Тун» может рассчитывать на свои атакующие качества.

«Викингур Рейкьявик» подходит к игре с более сбалансированной статистикой. Команда забивает в семи из девяти последних матчей, а в последних пяти встречах забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 8 (1.60), что говорит об атакующем стиле и проблемах в обороне. В Лиге чемпионов исландцы уступили «Хапоэль Беэр-Шева» (1:2, 0:2), но в этих матчах они продемонстрировали способность забивать. Однако в гостевых матчах Лиги Европы «Викингур» не выигрывает в пяти последних встречах, что указывает на сложности в выездных играх. Тем не менее, учитывая катастрофическую оборону «Туна», гости имеют хорошие шансы на успех, особенно если реализуют свои атакующие моменты.

Итоговый вывод: обе команды имеют серьезные проблемы в обороне, но при этом стабильно забивают. «Тун» играет дома, но его домашняя форма неудачная, а защита выглядит крайне уязвимой. «Викингур» имеет более острую атаку и может использовать слабости хозяев. Наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья или минимальная победа гостей, но с учетом атакующего потенциала обеих сторон, игра, скорее всего, завершится обменом голами.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды имеют атакующий потенциал и проблемы в обороне: «Тун» пропускает в 18 последних матчах, а «Викингур» пропускает в шести последних. При этом «Тун» не выигрывает дома в шести матчах, а «Викингур» не побеждает на выезде в пяти последних встречах Лиги Европы. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и эффективностью в атаке. Учитывая, что обе команды регулярно забивают, но и пропускают, это обещает открытый и результативный футбол.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Тун
3 : 0
06.08.2026
Викингур
Лига Европы, 3 раунд
Тун
3 : 0
06.08.2026
Викингур

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
1
Никлас Штеффен
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
27
Майкл Хьюле
ЦЗ
16
Джастин Рот
ОП
13
Нассим Зоукит
ОП
30
Нико Майер
АП
47
Фабио Фехр
ПП
78
Вальмир Матоши
ЛВ
33
Марк Гутбуб
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Викингур
47
Огмундур Кристинссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
11
Даниэль Хафстейнссон
ЦП
30
Sveinn Margeir Hauksson
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
77
Stigur Diljan Thordarson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
Тун
34
Leo Stucki
ВР
54
Louis Passavant
ЦЗ
37
Люсьен Далер
ПЗ
8
Fabio Saiz
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
70
Нильс Райхмут
ПП
9
Фуркан Дурсун
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
80
Simon Lengen
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
Викингур
29
Арон Снаер Фридрикссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
69
A. Finnbogason
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
АП
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
23
Николай Хансен
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Штеффен
5
Бюрги
19
Бамерт
27
Хьюле
16
Рот
13
Зоукит
47
Фехр
78
Матоши
30
Майер
96
Лабе
33
Гутбуб
4-3-1-2
47
Кристинссон
22
Гуннарссон
4
Экрот
2
Торкельссон
6
Ватнхамар
11
Хафстейнссон
30
21
Трандарсон
10
Сигурдссон
9
Гудьонссон
77
30
Майер
70
Райхмут
70
Райхмут
30
Майер
96
Лабе
11
Стюарт
11
Стюарт
96
Лабе
33
Гутбуб
80
80
33
Гутбуб
2
Торкельссон
15
Торкелссон
15
Торкелссон
2
Торкельссон
22
Гуннарссон
24
Атласон
24
Атласон
22
Гуннарссон
11
Хафстейнссон
8
Андрасон
8
Андрасон
11
Хафстейнссон
30
25
Ингимундарсон
25
Ингимундарсон
30
21
Трандарсон
23
Хансен
23
Хансен
21
Трандарсон
Остались в запасе
Тун
Викингур
34
Leo Stucki
ВР
54
Louis Passavant
ЦЗ
37
Люсьен Далер
ПЗ
8
Fabio Saiz
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
9
Фуркан Дурсун
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
29
Арон Снаер Фридрикссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
69
A. Finnbogason
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
АП
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Остались в запасе
34
Leo Stucki
ВР
54
Louis Passavant
ЦЗ
37
Люсьен Далер
ПЗ
8
Fabio Saiz
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
9
Фуркан Дурсун
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
Остались в запасе
29
Арон Снаер Фридрикссон
ВР
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
69
A. Finnbogason
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
АП
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли

Прогноз на победителя

Учитывая катастрофическую оборону «Туна», пропускающего в 18 последних матчах, и атакующий потенциал «Викингур Рейкьявик», забивающего в семи из девяти последних встреч, мы прогнозируем, что обе команды сумеют отличиться, но исход матча останется неопределенным. Ничейный результат выглядит наиболее вероятным исходом, так как обе команды имеют равные шансы на победу, а их атаки и обороны выглядят сопоставимыми по уровню. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 4.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Викингур Рейкьявик» состоится 6 августа 2026 года в Туне на стадионе «Арена Тун» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Тун» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

4.90
Ничью
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Викингур Тун
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