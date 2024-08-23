Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций

Во вторник, среду и четверг состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций-2024/25.
Главный путь
«Омония» – «Зиря» – 6:0 (3:0)
«Витория Гимараеш» – «Зриньски» – 3:0 (0:0)
«Юргорден» – «Марибор» – 1:0 (0:0)
«Санкт-Галлен» – «Трабзонспор» – 0:0
«Бранн» – «Астана» – 2:0 (1:0)
«Висла» – «Серкль Брюгге» – 1:6 (0:3)
«Ланс» – «Панатинаикос» – 2:1 (2:0)
«Легия» – «Дрита» (Гнилане) – 2:0 (0:0)
«Млада Болеслав» – «Пакш» – 2:2 (0:0)
«Хэкен» – «Хайденхайм» – 1:2 (1:1)
«Риека» – «Олимпия» (Любляна) – 1:1 (1:0)
«Сент-Патрикс Атлетик» – «Истанбул Башакшехир» – 0:0
«Копенгаген» – «Килмарнок» – 2:0 (0:0)
«Фиорентина» – «Академия Пушкаша» – 3:3 (1:2)
«Челси» – «Серветт» – 2:0 (0:0)
«ЧФР Клуж» – «Пафос» – 1:0 (1:0)
«Партизан» (Белград) – «Гент» – 0:1 (0:1)
«Кривбасс» – «Бетис» – 0:2 (0:1)
«Ноа» – «Ружомберок» – 3:0 (1:0)
Российский вратарь «Ноа» Алексей Площадный остался в запасе.
Путь чемпионов
«Линкольн Ред Импс» – «Ларн» – 2:1 (2:1)
Российский полузащитник «Пюника» Михаил Коваленко провел весь матч.
«Викингур» (Рейкьявик) – «УЭ Санта-Колома» – 5:0 (1:0)
«Паневежис» – ТНС – 0:3 (0:0)
«КИ Клаксвик» – ХИК – 2:2 (0:1)
Ответные матчи пройдут 28-29 августа.
- Победитель в каждой паре выйдет в лиговый этап Лиги конференций, проигравший – вылетает из еврокубков.
- Также в лиговый этап Лиги конференций попадут 12 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги Европы.