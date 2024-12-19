Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Швейцария. Суперлига
Команды
Санкт-Галлен
€ 22 млн
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Зиттерштадион
Сайт:
http://www.fcsg.ch
Тренер:
Энрико Маасен
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Трансляция
«Бенфика» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Бенфика» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
Трансляция
«Санкт-Галлен» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026
23 июля
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Трансляция
«Хайденхайм» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Трансляция
«Санкт-Галлен» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 18:35
«Серкль Брюгге» – «Санкт-Галлен»: прогноз на точный счет матча – 3 октября 2024 года
2024.10.02 20:25
Видео
Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника
2022.08.07 09:54
1
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»
2022.03.04 00:26
7
Чалов забил дебютный гол за «Базель»
2022.03.03 23:53
7
Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
2022.03.03 22:26
АЕК Карреры сыграет с «Санкт-Галленом», «Рига» Кононова может встретиться с «Селтиком»
2020.09.01 15:20
2
Фото
«Урал» объявил о переходе Араторе из «Санкт-Галлена»
2018.08.13 14:10
5
Видео
Кержаков отличился в матче с «Санкт-Галленом»
2016.04.03 01:29
16
Полузащитник «Баварии» перешел в «Санкт-Галлен»
2016.01.09 18:01
Аленичев о победе над «Санкт-Галленом»: «В целом я доволен и качеством игры, и результатом»
2015.07.12 11:17
119
«Спартак» отомстил «Санкт-Галлену»
2015.07.11 20:52
554
Гранат с «Санкт-Галленом» не сыграет
2015.07.10 23:37
43
Главные новости
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
3
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
12
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
9
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
3
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+