- 7 августа 2022
- 09:54 Видео Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника 1
- 4 марта 2022
- 00:26 Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом» 7
- 3 марта 2022
- 23:53 Чалов забил дебютный гол за «Базель» 7
- 22:26 Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
- 1 сентября 2020
- 15:20 АЕК Карреры сыграет с «Санкт-Галленом», «Рига» Кононова может встретиться с «Селтиком» 2
- 13 августа 2018
- 14:10 Фото «Урал» объявил о переходе Араторе из «Санкт-Галлена» 5
- 3 июня 2017
- 01:10 Экс-нападающий ЦСКА Думбия – лучший бомбардир чемпионата Швейцарии 3
- 2 июня 2017
- 23:25 Фото Болельщики «Базеля» выбежали на поле с баннером в адрес президента клуба, который уходит в отставку 1
- 3 апреля 2016
- 01:29 Видео Кержаков отличился в матче с «Санкт-Галленом» 16
- 9 января 2016
- 18:01 Полузащитник «Баварии» перешел в «Санкт-Галлен»
- 6 августа 2015
- 22:40 Лига Европы. Полтавская «Ворскла» обыгрывает «Жилину», но выбывает из турнира 7
- 12 июля 2015
- 11:17 Аленичев о победе над "Санкт-Галленом": "В целом я доволен и качеством игры, и результатом" 119
- 11 июля 2015
- 20:52 "Спартак" отомстил "Санкт-Галлену" 555
- 10 июля 2015
- 23:37 Гранат с "Санкт-Галленом" не сыграет 43