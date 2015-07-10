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    Гранат с «Санкт-Галленом» не сыграет

    Московский «Спартак» продолжает готовиться к сезону в Швейцарии. Накануне контрольного матча с местным «Санкт-Галленом» Дмитрий Аленичев провел теоретическое занятие.

    Защитник «красно-белых» Владимир Гранат участия в вечерней тренировке не принимал. Из-за спазма мышц бедра игрок занимается по индивидуальной программе и проходит курс физиотерапевтических процедур. В состоянии Граната отмечается позитивная динамика, однако в завтрашнем матче против швейцарцев защитник сыграть не сможет.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    10.07.2015 23:37
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    Комментарии (44)
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    juventus186
    1436582005
    А насколько это Санкт-Галлен силен???
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    cska plus
    1436587058
    проиграют и это будет большой причиной!))
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    нoГГано
    1436591765
    Хехе жду не дождусь спартаковского поражения)) красно-белый пищевик и санкт-галлен вечные соперники)))
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    tesch
    1436610450
    не критично
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    vepr
    1436610641
    во сколько играют
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    makkie
    1436617053
    Мда, после такого простоя мышечные травмы не айс конечно... здоровья Гранату и удачи Спартаку сегодня. Результат не так важен, как сохранить игроков в тонусе и главное здоровыми. Чемпионат не за горами уже.
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    Роман_111
    1436619179
    Аленичев ошибку сделал, что в спаринг Санкт-Галлен выбрал. Ребята захотят реванша, а тут не далеко до травм. А проиграют или в ничью скатают, то у болельщиков, Дима сразу в ряд с Валерой встанет. Не умный ход.
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    gentlewolf
    1436626997
    У Граната все еще динамика наблюдается? Тоскует видать парень.
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    никита001
    1436637291
    Да ладно, хватит! Выиграл \"Спартак\", причем безо всякого напряжения. Попов забил - ладно, не засчитали, и без этого все ясно. Во втором тайме дали сопернику поиграть. Хорошо, если сами дали, а не Галлен смог.
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    ologreds
    1694997634
    numo435334
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