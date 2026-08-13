Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

13 августа, 19:04
Санкт-Галлен
13.08.2026, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Шериф
1' Д. Бесио 34' А. Хунцикер 59' А. Хунцикер 76' Д. Бесио 87' М. Стеванович
9' D. Forov
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Уго Вандермерш
ПЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К) ЦП
47
Enoch Owusu
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
31
Диего Бесио
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Шериф
2
Mamoutou Ouedraogo
ЦЗ
15
Байе Сисс
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
6
Раи
(К) ЦЗ
26
D. Klas
ЦП
76
Arli Pergjoni
ЦП
24
Danila Forov
ЦП
11
Sapata
ЦП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
77
Juanca Pineda
ЦФ
19
J. Asprilla Moreno
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
74
J. Ruiz
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
Шериф
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
22
Miguel Mota
ЦЗ
37
Jair Modelo
ЦЗ
99
Самба Коне
ЦП
90
V. Costin
ЦП
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
42
Конан Жорес-Ульрих Луку
ЦФ
10
Vladimir Fratea
ЦФ
3-3-1-3
1
Зиги
3
4
Станич
28
Вандермерш
20
16
Гертлер
47
10
Дашнер
36
Окороджи
9
Хунцикер
31
Бесио
4-4-3
15
Сисс
35
Фомба
6
2
76
24
11
26
19
77
1
3
74
74
3
10
Дашнер
64
Стеванович
64
Стеванович
10
Дашнер
26
26
47
7
Витциг
7
Витциг
47
9
Хунцикер
14
Бальде
14
Бальде
9
Хунцикер
15
Сисс
29
29
15
Сисс
76
99
Коне
99
Коне
76
11
17
Нихаев
17
Нихаев
11
77
42
Луку
42
Луку
77
24
10
10
24
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Шериф
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
37
Jair Modelo
ЦЗ
90
V. Costin
ЦП
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
Остались в запасе
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
37
Jair Modelo
ЦЗ
90
V. Costin
ЦП
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Санкт-Галлен - Шериф
1
4
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
18
Количество передач
478
246
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Санкт-Галлен» против «Шерифа», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Галлен»«Шериф»

«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Шериф Санкт-Галлен
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+