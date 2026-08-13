13.08.2026, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
Лига конференций, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Составы команд
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен
3-3-1-3
1
Зиги
3
4
Станич
28
Вандермерш
20
16
Гертлер
47
10
Дашнер
36
Окороджи
9
Хунцикер
31
Бесио
4-4-3
15
Сисс
35
Фомба
6
2
76
24
11
26
19
77
1
3
74
74
3
10
Дашнер
64
Стеванович
64
Стеванович
10
Дашнер
26
26
47
7
Витциг
7
Витциг
47
9
Хунцикер
14
Бальде
14
Бальде
9
Хунцикер
15
Сисс
29
29
15
Сисс
76
99
Коне
99
Коне
76
11
17
Нихаев
17
Нихаев
11
77
42
Луку
42
Луку
77
24
10
10
24
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Шериф
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
37
Jair Modelo
ЦЗ
90
V. Costin
ЦП
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
Остались в запасе
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
37
Jair Modelo
ЦЗ
90
V. Costin
ЦП
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Санкт-Галлен - Шериф
1
4
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
18
Количество передач
478
246
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Санкт-Галлен» против «Шерифа», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Галлен» – «Шериф»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»