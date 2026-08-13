Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Санкт-Галлен» против «Шерифа», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Галлен» – «Шериф»