Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между молдавским «Шерифом» и швейцарским «Санкт-Галленом» пройдет 6 августа 2026 года в Тирасполе на стадионе «Шериф». Обе команды вылетели из Лиги Европы: хозяева уступили «Маккаби Тель-Авив» с общим счетом 0:6, а гости не смогли пройти «Бенфику», проиграв 1:2 дома и 0:5 на выезде. Теперь они встретятся в Лиге Конференций, где каждая надеется продолжить еврокубковый путь. «Шериф» славен своей домашней стабильностью – он не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на своем поле, тогда как «Санкт-Галлен» испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в шести последних встречах. Сможет ли хозяин использовать фактор родных трибун и слабую защиту соперника, чтобы одержать победу, или гости прервут свою неудачную серию и добьются успеха на выезде?

Кто победит в матче

«Шериф» подходит к этому матчу с преимуществом домашнего поля и хорошей статистикой в родных стенах. Команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на стадионе «Шериф», что делает его серьезной крепостью. В последних пяти играх молдавский клуб забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 9 (1.80), демонстрируя атакующий потенциал, но и проблемы в обороне. Однако дома «Шериф» обычно действует увереннее, и в предыдущих еврокубковых кампаниях команда уже показывала, что способна дать бой более классным соперникам. Поражение от «Маккаби» (0:5, 0:1) не должно вводить в заблуждение – уровень израильского клуба выше, а в матче с «Санкт-Галленом» у хозяев есть реальные шансы на успех, особенно с учетом гостевых проблем соперника в обороне.

«Санкт-Галлен» также вылетел из Лиги Европы, но показал более достойную игру, одержав победу над «Бенфикой» дома (2:1), хотя и был разгромлен в Лиссабоне (0:5). В последних пяти матчах швейцарский клуб забил 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустил 12 (2.40), что указывает на серьезные проблемы в защите. Команда пропускает в шести последних матчах, и эта тенденция вряд ли прервется в выездной игре против мотивированного «Шерифа». Однако атакующий потенциал гостей позволяет надеяться на гол, а опыт игры с топ-соперниками может помочь им адаптироваться к давлению. Тем не менее нестабильность в обороне и неудачные выездные матчи в еврокубках ставят под сомнение их способность добиться победы в Тирасполе.

Итоговый вывод: «Шериф» имеет преимущество домашнего поля и более организованную игру, тогда как «Санкт-Галлен» страдает от оборонительных проблем. Учитывая, что обе команды нестабильны в защите, но «Шериф» сильнее дома, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход, при котором обе команды сумеют отличиться, но ни одна не сможет склонить чашу весов в свою пользу.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Шериф» надежен дома, а «Санкт-Галлен» пропускает в шести последних играх. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что «Шериф» не проигрывает в 12 из 14 домашних матчей, а «Санкт-Галлен» пропускает в среднем 2.40 гола за последние пять игр, хозяева имеют хорошие шансы на положительный результат, но их собственная оборона также уязвима, что делает ничью вероятным исходом.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 1 Забитых мячей 3 1 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Шериф 1 : 3 Санкт-Галлен Лига конференций, 3 раунд Шериф 1 : 3 Санкт-Галлен

Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля «Шерифа», его стабильность на своем стадионе и слабую оборону «Санкт-Галлена», мы прогнозируем ничейный результат в первом матче. Обе команды имеют равные шансы на победу, но проблемы в обороне обеих сторон и домашний фактор делают раздел очков наиболее логичным исходом. Вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей, которая оставит интригу перед ответной встречей. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Шерифом» и «Санкт-Галленом» состоится 6 августа 2026 года в Тирасполе на стадионе «Шериф» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.