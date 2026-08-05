Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 10:09
Шериф - Санкт-Галлен
06 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
3.60
Ничья
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между молдавским «Шерифом» и швейцарским «Санкт-Галленом» пройдет 6 августа 2026 года в Тирасполе на стадионе «Шериф». Обе команды вылетели из Лиги Европы: хозяева уступили «Маккаби Тель-Авив» с общим счетом 0:6, а гости не смогли пройти «Бенфику», проиграв 1:2 дома и 0:5 на выезде. Теперь они встретятся в Лиге Конференций, где каждая надеется продолжить еврокубковый путь. «Шериф» славен своей домашней стабильностью – он не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на своем поле, тогда как «Санкт-Галлен» испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в шести последних встречах. Сможет ли хозяин использовать фактор родных трибун и слабую защиту соперника, чтобы одержать победу, или гости прервут свою неудачную серию и добьются успеха на выезде?

Кто победит в матче

«Шериф» подходит к этому матчу с преимуществом домашнего поля и хорошей статистикой в родных стенах. Команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на стадионе «Шериф», что делает его серьезной крепостью. В последних пяти играх молдавский клуб забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 9 (1.80), демонстрируя атакующий потенциал, но и проблемы в обороне. Однако дома «Шериф» обычно действует увереннее, и в предыдущих еврокубковых кампаниях команда уже показывала, что способна дать бой более классным соперникам. Поражение от «Маккаби» (0:5, 0:1) не должно вводить в заблуждение – уровень израильского клуба выше, а в матче с «Санкт-Галленом» у хозяев есть реальные шансы на успех, особенно с учетом гостевых проблем соперника в обороне.

«Санкт-Галлен» также вылетел из Лиги Европы, но показал более достойную игру, одержав победу над «Бенфикой» дома (2:1), хотя и был разгромлен в Лиссабоне (0:5). В последних пяти матчах швейцарский клуб забил 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустил 12 (2.40), что указывает на серьезные проблемы в защите. Команда пропускает в шести последних матчах, и эта тенденция вряд ли прервется в выездной игре против мотивированного «Шерифа». Однако атакующий потенциал гостей позволяет надеяться на гол, а опыт игры с топ-соперниками может помочь им адаптироваться к давлению. Тем не менее нестабильность в обороне и неудачные выездные матчи в еврокубках ставят под сомнение их способность добиться победы в Тирасполе.

Итоговый вывод: «Шериф» имеет преимущество домашнего поля и более организованную игру, тогда как «Санкт-Галлен» страдает от оборонительных проблем. Учитывая, что обе команды нестабильны в защите, но «Шериф» сильнее дома, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход, при котором обе команды сумеют отличиться, но ни одна не сможет склонить чашу весов в свою пользу.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Шериф» надежен дома, а «Санкт-Галлен» пропускает в шести последних играх. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что «Шериф» не проигрывает в 12 из 14 домашних матчей, а «Санкт-Галлен» пропускает в среднем 2.40 гола за последние пять игр, хозяева имеют хорошие шансы на положительный результат, но их собственная оборона также уязвима, что делает ничью вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
1
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
2
Mamoutou Ouedraogo
ЦЗ
15
B. Ciss
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
6
Rai
(К) ЦЗ
99
Samba Koné
ЦП
24
Danila Forov
ЦП
76
Arli Pergjoni
ЦП
26
D. Klas
ЦП
10
Vladimir Fratea
ЦФ
19
J. Asprilla Moreno
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
74
J. Ruiz
ЦЗ
28
Уго Вандермерш
ПЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
47
Enoch Owusu
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К) ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
14
Алиу Бальде
ЛВ
36
Chima Okoroji
ЦФ
31
Diego Besio
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Шериф
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
37
Jair Modelo
ЦЗ
22
Miguel Mota
ЦЗ
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
90
V. Costin
ЦП
55
V. Ciumasu
ЦФ
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
42
Loukou Jaures-Ulrich
ЦФ
11
Sapata
ЦФ
77
Juanca Pineda
ЦФ
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
63
Corsin Konietzke
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
4-4-3
2
35
Фомба
6
15
99
76
26
24
1
19
10
2-4-2-2
25
Ватковяк
28
Вандермерш
74
47
64
Стеванович
16
Гертлер
23
Фазлийи
10
Дашнер
14
Бальде
31
36
99
17
Нихаев
17
Нихаев
99
24
42
42
24
10
11
11
10
19
77
77
19
10
Дашнер
3
3
10
Дашнер
16
Гертлер
63
63
16
Гертлер
47
7
Витциг
7
Витциг
47
14
Бальде
9
Хунцикер
9
Хунцикер
14
Бальде
Остались в запасе
Шериф
Санкт-Галлен
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
37
Jair Modelo
ЦЗ
22
Miguel Mota
ЦЗ
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
90
V. Costin
ЦП
55
V. Ciumasu
ЦФ
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
37
Jair Modelo
ЦЗ
22
Miguel Mota
ЦЗ
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
90
V. Costin
ЦП
55
V. Ciumasu
ЦФ
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Энрико Маасен

Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля «Шерифа», его стабильность на своем стадионе и слабую оборону «Санкт-Галлена», мы прогнозируем ничейный результат в первом матче. Обе команды имеют равные шансы на победу, но проблемы в обороне обеих сторон и домашний фактор делают раздел очков наиболее логичным исходом. Вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей, которая оставит интригу перед ответной встречей. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Шерифом» и «Санкт-Галленом» состоится 6 августа 2026 года в Тирасполе на стадионе «Шериф» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

3.60
Ничья
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Санкт-Галлен Шериф
Другие прогнозы
08.08.2026
12:00
2.02
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Енисей - Текстильщик
Победа «Енисея» с форой (-1)
08.08.2026
13:00
3.75
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Черноморец - Колос
Победа «Черноморца»
08.08.2026
15:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Алтай - Кызыл-Жар
Победа «Кызыл-Жара»
08.08.2026
15:30
3.20
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов - Балтика
Ничью
08.08.2026
15:30
2.40
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Левый берег - Кудровка
Победа «Левого берега» с форой (-1)
08.08.2026
16:00
2.60
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу - Ордабасы
Победа «Ордабасы» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+