Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Санкт-Галлен» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

«Санкт-Галлен» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

23 июля, 19:52
Санкт-Галлен
23.07.2026, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Бенфика
37' А. Бальде 80' T. Gaal
44' Рафа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
26
Tom Gaal
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Уго Вандермерш
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
16
Лукас Гертлер
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
7
Кристиан Витциг
АП
14
Алиу Бальде
ЛВ
36
Chima Okoroji
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
74
J. Ruiz
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
47
Enoch Owusu
ЦП
20
Leon Frokaj
ЦП
63
Corsin Konietzke
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
31
Diego Besio
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
17
Амар Дедич
ЛЗ
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
94
Rui Silva
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
84
Жоау Режу
АП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
9
Франьо Иванович
ЦФ
77
Gonçalo Moreira
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Зиги
26
4
Станич
28
Вандермерш
11
Бухалфа
16
Гертлер
64
Стеванович
14
Бальде
7
Витциг
10
Дашнер
36
4-1-1-2-2
1
Трубин
6
Бах
4
Силва
2
Лангле
26
Даль
16
Силва
73
10
Судаков
13
Каминьски
27
Рафа
14
Павлидис
4
Станич
74
74
4
Станич
14
Бальде
31
31
14
Бальде
7
Витциг
9
Хунцикер
9
Хунцикер
7
Витциг
73
5
Барренечеа
5
Барренечеа
73
16
Силва
84
Режу
84
Режу
16
Силва
13
Каминьски
47
Гувейя
47
Гувейя
13
Каминьски
14
Павлидис
9
Иванович
9
Иванович
14
Павлидис
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Бенфика
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
47
Enoch Owusu
ЦП
20
Leon Frokaj
ЦП
63
Corsin Konietzke
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
24
Самуэль Соареш
ВР
17
Амар Дедич
ЛЗ
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
94
Rui Silva
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
72
Анисиу
ЦФ
77
Gonçalo Moreira
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
47
Enoch Owusu
ЦП
20
Leon Frokaj
ЦП
63
Corsin Konietzke
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
17
Амар Дедич
ЛЗ
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
94
Rui Silva
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
72
Анисиу
ЦФ
77
Gonçalo Moreira
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Санкт-Галлен - Бенфика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Галлен» против «Бенфики», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Галлен»«Бенфика»

«Санкт-Галлен» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бенфика Санкт-Галлен
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Косте важнее мнение специалистов, чем какого-то мудака»: агент Тюкавина ответил Мэддисону
18:32
1
РПЛ. «Зенит» отпинал «Акрон» (5:0) на старте, у Соболева дубль, у Аугусто – дебютный гол
18:15
23
Тюкавина обвинили во вредительстве «Динамо»: «На кой он нужен?»
17:43
8
Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ
17:23
4
Шварц прокомментировал 0:0 «Динамо» с «Крыльями»
16:54
1
Тюкавин ответил на слова скандального блогера Мэддисона про его игру
16:49
3
ВидеоСоболев забил 3 гола за «Зенит» в 2 матчах
16:42
8
В «Динамо» отреагировали на 0:0 с «Крыльями»: «Впечатление противоречивое»
16:35
3
«Арсенал» рассматривает подписание Винисиуса
16:14
РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Крылья» (0:0), нанеся 22 удара
15:53
18
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+