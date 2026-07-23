23.07.2026, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен
3-1-2-3-1
1
Зиги
26
4
Станич
28
Вандермерш
11
Бухалфа
16
Гертлер
64
Стеванович
14
Бальде
7
Витциг
10
Дашнер
36
4-1-1-2-2
1
Трубин
6
Бах
4
Силва
2
Лангле
26
Даль
16
Силва
73
10
Судаков
13
Каминьски
27
Рафа
14
Павлидис
4
Станич
74
74
4
Станич
14
Бальде
31
31
14
Бальде
7
Витциг
9
Хунцикер
9
Хунцикер
7
Витциг
73
5
Барренечеа
5
Барренечеа
73
16
Силва
84
Режу
84
Режу
16
Силва
13
Каминьски
47
Гувейя
47
Гувейя
13
Каминьски
14
Павлидис
9
Иванович
9
Иванович
14
Павлидис
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Бенфика
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
47
Enoch Owusu
ЦП
20
Leon Frokaj
ЦП
63
Corsin Konietzke
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
24
Самуэль Соареш
ВР
17
Амар Дедич
ЛЗ
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
94
Rui Silva
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
72
Анисиу
ЦФ
77
Gonçalo Moreira
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
47
Enoch Owusu
ЦП
20
Leon Frokaj
ЦП
63
Corsin Konietzke
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
17
Амар Дедич
ЛЗ
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
94
Rui Silva
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
72
Анисиу
ЦФ
77
Gonçalo Moreira
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Санкт-Галлен - Бенфика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Галлен» против «Бенфики», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Галлен» – «Бенфика»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»