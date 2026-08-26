Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между швейцарским «Санкт-Галленом» и датским «Нордшелландом» пройдет 27 августа 2026 года в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк». Первая встреча в Дании завершилась минимальной победой хозяев со счeтом 1:0, и теперь швейцарскому клубу предстоит отыгрываться перед своими болельщиками. «Нордшелланд» подходит к ответной игре в феноменальной форме: семь побед подряд, семь сухих матчей кряду и ни одного пропущенного гола за последние пять встреч. «Санкт-Галлен», в свою очередь, демонстрирует мощную атаку, забивая в среднем 2,60 гола за игру, но его оборона регулярно даeт сбои. Сможет ли швейцарский клуб прервать фантастическую сухую серию гостей и отыграть минимальное преимущество, или «Нордшелланд» продолжит свою победную поступь и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Санкт-Галлен» постарается использовать поддержку родных трибун и свою мощную атаку, чтобы отыграть минимальное преимущество соперника. Швейцарский клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в пяти из семи последних встреч. В первом матче «Санкт-Галлен» не сумел забить на выезде, но создавал моменты, и теперь дома они будут действовать смелее. Однако оборона хозяев вызывает серьeзные опасения: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в десяти из двенадцати последних матчей. В чемпионате Швейцарии «Санкт-Галлен» сыграл вничью с «Люцерном» (2:2), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошeл «Шериф» (5:1 и 3:1). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам надежду, но их уязвимая оборона может стать решающим фактором.

«Нордшелланд» подходит к ответной игре с феноменальной формой и полной уверенностью в своей защите. Датский клуб выиграл семь последних матчей, не пропустив ни одного гола в семи последних встречах, а в среднем за последние пять игр его оборона пропускает 0,00 мяча – уникальный показатель для любого уровня. При этом атака гостей стабильна: они забивают в восьми последних матчах, в среднем принося 2,40 гола за последние пять игр. В первом матче «Нордшелланд» победил со счeтом 1:0, подтвердив свою организованность и умение играть на результат. В чемпионате Дании они обыграли «Сендерйюске» (3:0) и «Силькеборг» (1:0), а в квалификации Лиги Конференций разгромили «Валюр» (5:0 и 2:0). Гостям достаточно сыграть вничью или не проиграть с разницей в один мяч, чтобы выйти в групповой этап, и их сухая серия делает их фаворитами даже на выезде.

Итоговый вывод: «Нордшелланд» находится в феноменальной форме и имеет преимущество после первого матча. «Санкт-Галлен» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на камбэк против столь организованного соперника. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа гостей, но с учeтом их сухой серии «Нордшелланд» как минимум не проиграет.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Нордшелланд» одержал победу со счeтом 1:0 на своeм поле. Текущая форма «Нордшелланда» – семь побед подряд и семь сухих матчей, тогда как «Санкт-Галлен» забивает много, но регулярно пропускает. Разница в организации игры и сухая серия гостей дают им явное преимущество, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 2 Забитых мячей 4 1 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Санкт-Галлен 2 : 3 Нордшелланд Лига конференций, 4 раунд Санкт-Галлен 2 : 3 Нордшелланд Лига конференций, 4 раунд Нордшелланд 1 : 0 Санкт-Галлен

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Нордшелланд» не проиграет. Феноменальная форма гостей (семь побед и семь сухих матчей подряд), их преимущество после первого матча и уязвимая оборона хозяев, которые пропускают в десяти из двенадцати последних встреч, делают датский клуб фаворитом. «Санкт-Галлен» может забить, но его защита вряд ли позволит ему избежать поражения или ничьей. Рекомендуемая ставка – «Нордшелланд» не проиграет (Х2) с коэффициентом 1,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Санкт-Галленом» и «Нордшелландом» состоится 27 августа 2026 года в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.