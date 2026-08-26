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«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:40
Санкт-Галлен - Нордшелланд
27 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
«Нордшелланд» не проиграет (Х2)
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между швейцарским «Санкт-Галленом» и датским «Нордшелландом» пройдет 27 августа 2026 года в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк». Первая встреча в Дании завершилась минимальной победой хозяев со счeтом 1:0, и теперь швейцарскому клубу предстоит отыгрываться перед своими болельщиками. «Нордшелланд» подходит к ответной игре в феноменальной форме: семь побед подряд, семь сухих матчей кряду и ни одного пропущенного гола за последние пять встреч. «Санкт-Галлен», в свою очередь, демонстрирует мощную атаку, забивая в среднем 2,60 гола за игру, но его оборона регулярно даeт сбои. Сможет ли швейцарский клуб прервать фантастическую сухую серию гостей и отыграть минимальное преимущество, или «Нордшелланд» продолжит свою победную поступь и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Санкт-Галлен» постарается использовать поддержку родных трибун и свою мощную атаку, чтобы отыграть минимальное преимущество соперника. Швейцарский клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в пяти из семи последних встреч. В первом матче «Санкт-Галлен» не сумел забить на выезде, но создавал моменты, и теперь дома они будут действовать смелее. Однако оборона хозяев вызывает серьeзные опасения: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в десяти из двенадцати последних матчей. В чемпионате Швейцарии «Санкт-Галлен» сыграл вничью с «Люцерном» (2:2), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошeл «Шериф» (5:1 и 3:1). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам надежду, но их уязвимая оборона может стать решающим фактором.

«Нордшелланд» подходит к ответной игре с феноменальной формой и полной уверенностью в своей защите. Датский клуб выиграл семь последних матчей, не пропустив ни одного гола в семи последних встречах, а в среднем за последние пять игр его оборона пропускает 0,00 мяча – уникальный показатель для любого уровня. При этом атака гостей стабильна: они забивают в восьми последних матчах, в среднем принося 2,40 гола за последние пять игр. В первом матче «Нордшелланд» победил со счeтом 1:0, подтвердив свою организованность и умение играть на результат. В чемпионате Дании они обыграли «Сендерйюске» (3:0) и «Силькеборг» (1:0), а в квалификации Лиги Конференций разгромили «Валюр» (5:0 и 2:0). Гостям достаточно сыграть вничью или не проиграть с разницей в один мяч, чтобы выйти в групповой этап, и их сухая серия делает их фаворитами даже на выезде.

Итоговый вывод: «Нордшелланд» находится в феноменальной форме и имеет преимущество после первого матча. «Санкт-Галлен» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на камбэк против столь организованного соперника. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа гостей, но с учeтом их сухой серии «Нордшелланд» как минимум не проиграет.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Нордшелланд» одержал победу со счeтом 1:0 на своeм поле. Текущая форма «Нордшелланда» – семь побед подряд и семь сухих матчей, тогда как «Санкт-Галлен» забивает много, но регулярно пропускает. Разница в организации игры и сухая серия гостей дают им явное преимущество, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Санкт-Галлен
2 : 3
27.08.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 раунд
Санкт-Галлен
2 : 3
27.08.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 раунд
Нордшелланд
1 : 0
20.08.2026
Санкт-Галлен

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
36
Чима Окороджи
ЛЗ
74
J. Ruiz
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Уго Вандермерш
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К) ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Юхо Ляхтеенмяки
ЦЗ
15
Stephen Acquah
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
(К) ЦЗ
14
Ибрахим Адель
ЛВ
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
18
Юстин Янссен
ЦП
10
P. Amoako
ЦФ
37
Lamine Sadio
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
47
Enoch Owusu
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
31
Диего Бесио
ЦФ
70
Nevio Scherrer
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
31
Andreas Søndenbroe
ВР
28
Markus Walker
ЦЗ
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
42
Matej Tuka
ЦЗ
21
Malte Heyde
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
29
Виллум Бертельсен
ЦФ
77
Леви Нене
ЦФ
4-2-3-1
1
Зиги
36
Окороджи
74
4
Станич
28
Вандермерш
16
Гертлер
64
Стеванович
14
Бальде
10
Дашнер
7
Витциг
9
Хунцикер
4-2-1-3
13
Хансен
5
Ляхтеенмяки
15
3
Сальквист
2
Анкерсен
8
Рёйкьер
18
Янссен
14
Адель
23
Норхейм
37
10
14
Бальде
31
Бесио
31
Бесио
14
Бальде
74
3
3
74
28
Вандермерш
47
47
28
Вандермерш
7
Витциг
70
70
7
Витциг
23
Норхейм
28
28
23
Норхейм
8
Рёйкьер
6
Бринк
6
Бринк
8
Рёйкьер
14
Адель
11
Линд
11
Линд
14
Адель
37
29
Бертельсен
29
Бертельсен
37
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Нордшелланд
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
31
Andreas Søndenbroe
ВР
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
42
Matej Tuka
ЦЗ
21
Malte Heyde
ЦП
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
77
Леви Нене
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
31
Andreas Søndenbroe
ВР
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
42
Matej Tuka
ЦЗ
21
Malte Heyde
ЦП
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
77
Леви Нене
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Флемминг Педерсен

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Нордшелланд» не проиграет. Феноменальная форма гостей (семь побед и семь сухих матчей подряд), их преимущество после первого матча и уязвимая оборона хозяев, которые пропускают в десяти из двенадцати последних встреч, делают датский клуб фаворитом. «Санкт-Галлен» может забить, но его защита вряд ли позволит ему избежать поражения или ничьей. Рекомендуемая ставка – «Нордшелланд» не проиграет (Х2) с коэффициентом 1,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Санкт-Галленом» и «Нордшелландом» состоится 27 августа 2026 года в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн.

1.70
«Нордшелланд» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Нордшелланд Санкт-Галлен
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