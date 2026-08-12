Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Санкт-Галленом» и «Шерифом» пройдет 13 августа в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк». Хозяева из Швейцарии подходят к игре с комфортным преимуществом после выездной победы в первом матче (3-1) и находятся в хорошей форме – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей. Гости из Молдовы, напротив, нуждаются в победе с разницей минимум в два мяча, чтобы пройти дальше, однако их выездная статистика в Лиге Конференций внушает уважение – они не проигрывают в пяти из семи последних гостевых матчей этого турнира. Сможет ли молдавский клуб преподнести сюрприз на выезде, или швейцарцы подтвердят свой статус фаворита и уверенно пройдут в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Санкт-Галлена» говорит их преимущество после первого матча и атакующая мощь. Швейцарский клуб забивает в среднем 2,00 гола за последние пять игр, а также забивает в трех последних матчах. В первом матче «Санкт-Галлен» уверенно переиграл «Шериф» на его поле (3-1), создав достаточно моментов для более крупного счета. Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в восьми последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,20 гола. Это означает, что «Шериф» имеет все шансы забить на выезде, что может создать интригу. В чемпионате Швейцарии «Санкт-Галлен» показывает нестабильные результаты: ничья с «Люцерном» (2-2) и победа над «Вадуцем» (3-2) демонстрируют их атакующий потенциал, но проблемы в обороне.

«Шериф» подходит к ответной игре с серьезной мотивацией отыграться. Молдавский клуб забивает в среднем 1,40 гола за последние пять игр, а также забивает в трех последних матчах. На выезде в Лиге Конференций «Шериф» чувствует себя уверенно: команда не проигрывает в пяти из семи последних гостевых матчей этого турнира. В первом матче «Шериф» сумел забить гол, что дает им надежду на камбэк. Оборона гостей выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В чемпионате Молдовы команда также на ходу: победа над «Дачией Буюкань» (1-0) и разгром «Бельц» (5-1) подтверждают их боевой настрой. Для выхода в следующий раунд «Шерифу» необходимо побеждать с разницей минимум в два мяча или забивать три и более гола при победе, что вынудит их действовать агрессивно с первых минут.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Санкт-Галлен» силен в атаке, но его защита уязвима, тогда как «Шериф» опасен на выезде и способен забить. Хозяева имеют комфортное преимущество после первого матча, но их оборонительные проблемы дают гостям шанс на успех. Учитывая, что «Санкт-Галлену» достаточно даже минимального поражения для прохода, они могут позволить себе играть более свободно, что может привести к голам с обеих сторон. Однако выездная статистика «Шерифа» и слабая защита хозяев позволяют предположить, что молдавский клуб как минимум не проиграет в этом матче.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Санкт-Галлен» одержал победу на выезде со счетом 3-1, что дает швейцарскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Санкт-Галлена» впечатляет в атаке (2,00 гола за игру), но их защита пропускает в восьми последних матчах. «Шериф» стабилен на выезде в Лиге Конференций (не проигрывает в пяти из семи матчей) и забивает в трех последних встречах. Учитывая проблемы хозяев в обороне и выездную надежность гостей, «Шериф» способен как минимум не проиграть в ответном матче.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 8 Забитых мячей 2 4 В среднем за матч 1 5:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Санкт-Галлен 5 : 1 Шериф Лига конференций, 3 раунд Санкт-Галлен 5 : 1 Шериф Лига конференций, 3 раунд Шериф 1 : 3 Санкт-Галлен

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Шериф» не проиграет. Гости имеют хорошую выездную статистику в Лиге Конференций (не проигрывают в пяти из семи последних гостевых матчей), стабильно забивают и будут предельно мотивированы, чтобы сохранить шансы на проход. Хозяева, несмотря на преимущество в счете, имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в восьми матчах подряд), что позволяет молдавскому клубу рассчитывать как минимум на ничью. Ставка: «Шериф» не проиграет (Х2) с коэффициентом 3,20.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Санкт-Галленом» и «Шерифом» состоится 13 августа 2026 года в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.