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«Санкт-Галлен» — «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 11:00
Санкт-Галлен - Шериф
13 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 3 раунд
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3.20
«Шериф» не проиграет (Х2)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Санкт-Галленом» и «Шерифом» пройдет 13 августа в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк». Хозяева из Швейцарии подходят к игре с комфортным преимуществом после выездной победы в первом матче (3-1) и находятся в хорошей форме – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей. Гости из Молдовы, напротив, нуждаются в победе с разницей минимум в два мяча, чтобы пройти дальше, однако их выездная статистика в Лиге Конференций внушает уважение – они не проигрывают в пяти из семи последних гостевых матчей этого турнира. Сможет ли молдавский клуб преподнести сюрприз на выезде, или швейцарцы подтвердят свой статус фаворита и уверенно пройдут в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Санкт-Галлена» говорит их преимущество после первого матча и атакующая мощь. Швейцарский клуб забивает в среднем 2,00 гола за последние пять игр, а также забивает в трех последних матчах. В первом матче «Санкт-Галлен» уверенно переиграл «Шериф» на его поле (3-1), создав достаточно моментов для более крупного счета. Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в восьми последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,20 гола. Это означает, что «Шериф» имеет все шансы забить на выезде, что может создать интригу. В чемпионате Швейцарии «Санкт-Галлен» показывает нестабильные результаты: ничья с «Люцерном» (2-2) и победа над «Вадуцем» (3-2) демонстрируют их атакующий потенциал, но проблемы в обороне.

«Шериф» подходит к ответной игре с серьезной мотивацией отыграться. Молдавский клуб забивает в среднем 1,40 гола за последние пять игр, а также забивает в трех последних матчах. На выезде в Лиге Конференций «Шериф» чувствует себя уверенно: команда не проигрывает в пяти из семи последних гостевых матчей этого турнира. В первом матче «Шериф» сумел забить гол, что дает им надежду на камбэк. Оборона гостей выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В чемпионате Молдовы команда также на ходу: победа над «Дачией Буюкань» (1-0) и разгром «Бельц» (5-1) подтверждают их боевой настрой. Для выхода в следующий раунд «Шерифу» необходимо побеждать с разницей минимум в два мяча или забивать три и более гола при победе, что вынудит их действовать агрессивно с первых минут.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Санкт-Галлен» силен в атаке, но его защита уязвима, тогда как «Шериф» опасен на выезде и способен забить. Хозяева имеют комфортное преимущество после первого матча, но их оборонительные проблемы дают гостям шанс на успех. Учитывая, что «Санкт-Галлену» достаточно даже минимального поражения для прохода, они могут позволить себе играть более свободно, что может привести к голам с обеих сторон. Однако выездная статистика «Шерифа» и слабая защита хозяев позволяют предположить, что молдавский клуб как минимум не проиграет в этом матче.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Санкт-Галлен» одержал победу на выезде со счетом 3-1, что дает швейцарскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Санкт-Галлена» впечатляет в атаке (2,00 гола за игру), но их защита пропускает в восьми последних матчах. «Шериф» стабилен на выезде в Лиге Конференций (не проигрывает в пяти из семи матчей) и забивает в трех последних встречах. Учитывая проблемы хозяев в обороне и выездную надежность гостей, «Шериф» способен как минимум не проиграть в ответном матче.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
8
Забитых мячей
2
4
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Уго Вандермерш
ПЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К) ЦП
47
Enoch Owusu
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
31
Диего Бесио
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Шериф
2
Mamoutou Ouedraogo
ЦЗ
15
Байе Сисс
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
6
Раи
(К) ЦЗ
26
D. Klas
ЦП
76
Arli Pergjoni
ЦП
24
Danila Forov
ЦП
11
Sapata
ЦП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
77
Juanca Pineda
ЦФ
19
J. Asprilla Moreno
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
74
J. Ruiz
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
Шериф
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
22
Miguel Mota
ЦЗ
37
Jair Modelo
ЦЗ
99
Самба Коне
ЦП
90
V. Costin
ЦП
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
42
Конан Жорес-Ульрих Луку
ЦФ
10
Vladimir Fratea
ЦФ
3-3-1-3
1
Зиги
3
4
Станич
28
Вандермерш
20
16
Гертлер
47
10
Дашнер
36
Окороджи
9
Хунцикер
31
Бесио
4-4-3
15
Сисс
35
Фомба
6
2
76
24
11
26
19
77
1
3
74
74
3
10
Дашнер
64
Стеванович
64
Стеванович
10
Дашнер
26
26
47
7
Витциг
7
Витциг
47
9
Хунцикер
14
Бальде
14
Бальде
9
Хунцикер
15
Сисс
29
29
15
Сисс
76
99
Коне
99
Коне
76
11
17
Нихаев
17
Нихаев
11
77
42
Луку
42
Луку
77
24
10
10
24
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Шериф
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
37
Jair Modelo
ЦЗ
90
V. Costin
ЦП
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
Остались в запасе
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
37
Jair Modelo
ЦЗ
90
V. Costin
ЦП
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Виктор Михайлов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Шериф» не проиграет. Гости имеют хорошую выездную статистику в Лиге Конференций (не проигрывают в пяти из семи последних гостевых матчей), стабильно забивают и будут предельно мотивированы, чтобы сохранить шансы на проход. Хозяева, несмотря на преимущество в счете, имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в восьми матчах подряд), что позволяет молдавскому клубу рассчитывать как минимум на ничью. Ставка: «Шериф» не проиграет (Х2) с коэффициентом 3,20.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Санкт-Галленом» и «Шерифом» состоится 13 августа 2026 года в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

3.20
«Шериф» не проиграет (Х2)
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Шериф Санкт-Галлен
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