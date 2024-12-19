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  • «Хайденхайм» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

«Хайденхайм» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

19 декабря 2024, 21:50
Хайденхайм
19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
30' Н. Тайеркауф
77' Й. Станич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
19
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
20
Лука Кербер
ЦП
24
Пауль Ваннер
АП
13
Лео Сиенза
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ПВ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
2
Конрад Фабер
ПЗ
8
Жорди Квинтийя
(К) ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
17
Кевин Шобот
ПВ
36
Chima Okoroji
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Хайденхайм
40
Франк Феллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
36
Лука Янес
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
21
Адриан Бек
АП
17
Матиас Хонзак
ЛВ
25
Кристофер Негеле
ЛВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
9
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
4-2-3-1
22
Мюллер
30
Тайеркауф
6
Майнка
19
Гимбер
23
Траоре
3
Шеппнер
20
Кербер
13
Сиенза
24
Ваннер
31
Конте
29
Кауфманн
3-2-2-3
1
Зиги
2
Фабер
4
Станич
5
Амбросиус
8
Квинтийя
64
Стеванович
17
Шобот
7
Витциг
28
Вандермерш
10
Мамбимби
36
23
Траоре
2
Буш
2
Буш
23
Траоре
3
Шеппнер
6
Дорш
6
Дорш
3
Шеппнер
13
Сиенза
21
Бек
21
Бек
13
Сиенза
31
Конте
17
Хонзак
17
Хонзак
31
Конте
29
Кауфманн
9
Бройниг
9
Бройниг
29
Кауфманн
2
Фабер
30
Руис
30
Руис
2
Фабер
64
Стеванович
16
Гертлер
16
Гертлер
64
Стеванович
17
Шобот
24
Тома
24
Тома
17
Шобот
10
Мамбимби
10
Аколо
10
Аколо
10
Мамбимби
7
Витциг
11
Сиссе
11
Сиссе
7
Витциг
Остались в запасе
Хайденхайм
Санкт-Галлен
40
Франк Феллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Yannick Noah
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
40
Франк Феллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Yannick Noah
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Хайденхайм - Санкт-Галлен
2
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
6
Нарушения
10
17
Офсайды
3
0
Количество передач
495
315
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Санкт-Галлена», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм»«Санкт-Галлен»

«Хайденхайм» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Санкт-Галлен Хайденхайм
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