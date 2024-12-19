19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
4-2-3-1
22
Мюллер
30
Тайеркауф
6
Майнка
19
Гимбер
23
Траоре
3
Шеппнер
20
Кербер
13
Сиенза
24
Ваннер
31
Конте
29
Кауфманн
3-2-2-3
1
Зиги
2
Фабер
4
Станич
5
Амбросиус
8
Квинтийя
64
Стеванович
17
Шобот
7
Витциг
28
Вандермерш
10
Мамбимби
36
23
Траоре
2
Буш
2
Буш
23
Траоре
3
Шеппнер
6
Дорш
6
Дорш
3
Шеппнер
13
Сиенза
21
Бек
21
Бек
13
Сиенза
31
Конте
17
Хонзак
17
Хонзак
31
Конте
29
Кауфманн
9
Бройниг
9
Бройниг
29
Кауфманн
2
Фабер
30
Руис
30
Руис
2
Фабер
64
Стеванович
16
Гертлер
16
Гертлер
64
Стеванович
17
Шобот
24
Тома
24
Тома
17
Шобот
10
Мамбимби
10
Аколо
10
Аколо
10
Мамбимби
7
Витциг
11
Сиссе
11
Сиссе
7
Витциг
Остались в запасе
Хайденхайм
Санкт-Галлен
40
Франк Феллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Yannick Noah
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
40
Франк Феллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Yannick Noah
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Хайденхайм - Санкт-Галлен
2
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
6
Нарушения
10
17
Офсайды
3
0
Количество передач
495
315
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Санкт-Галлена», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Санкт-Галлен»
- Матч можно посмотреть на канале «Оkko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»