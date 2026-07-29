Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между португальской «Бенфикой» и швейцарским «Санкт-Галленом» пройдет 30 июля 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Хозяева уступили в первом матче со счетом 1:2, но их домашняя форма впечатляет – девять матчей без поражений в 11 последних играх на своем поле, а также длительная голевая серия из 18 встреч подряд. Гости, напротив, одержали минимальную победу и теперь будут делать ставку на оборону и контратаки, чтобы сохранить преимущество. Сможет ли «Бенфика» использовать поддержку родных трибун и свою мощную атаку, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Санкт-Галлен» продолжит свою впечатляющую гостевую серию в Лиге Европы (14 матчей без поражений из 15) и сотворит сенсацию? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Бенфика» подходит к ответной игре с явным преимуществом в классе и домашней поддержкой. Команда забивает в 18 последних матчах подряд и в среднем отличается 2.20 гола за последние пять игр, пропуская при этом 1.40. В первом матче португальцы уступили 1:2, но сумели забить на выезде, что дает им тактическое преимущество – им достаточно победы со счетом 1:0 или 2:1, чтобы пройти дальше. Домашняя серия «Бенфики» впечатляет: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на «Эштадиу да Луш». Однако их оборона не всегда надежна – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, что дает гостям надежду на гол. Тем не менее класс и атакующий потенциал «Бенфики» должны сказаться на своем поле, и они наверняка создадут множество моментов.

«Санкт-Галлен» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом и впечатляющей гостевой статистикой в Лиге Европы – 14 матчей без поражений в 15 последних выездных встречах. Однако их оборона оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах они пропустили 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропускают в четырех последних матчах. В атаке швейцарцы действуют неплохо – 1.60 гола в среднем за последние пять игр, и они забивают в девяти из одиннадцати последних матчей. В первом матче «Санкт-Галлен» сумел забить дважды и победить, но теперь им предстоит играть против мощной атаки «Бенфики» на ее поле. Их гостевой опыт может помочь, но вряд ли они смогут сдержать натиск хозяев на протяжении всех 90 минут.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Бенфика» является явным фаворитом и должна уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в классе, атаке и домашней поддержке, а гости, несмотря на свою гостевую серию, слишком много пропускают. Победа «Бенфики» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом, и португальцы должны пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Санкт-Галлен» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1, что дает швейцарцам психологическое преимущество, однако португальцы забили важный гостевой гол. Текущая форма «Бенфики» (18 матчей с забитыми, 2.20 гола за игру) и слабость обороны «Санкт-Галлена» (2.20 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «Санкт-Галлен» стабильно забивает, но в гостях им будет сложно повторить успех первого матча.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 6 Забитых мячей 2 3 В среднем за матч 1 5:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч Лига Европы, 2 раунд Бенфика 5 : 0 Санкт-Галлен Лига Европы, 2 раунд Бенфика 5 : 0 Санкт-Галлен Лига Европы, 2 раунд Санкт-Галлен 2 : 1 Бенфика

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Бенфика» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, домашнюю поддержку и преимущество гостевого гола. Оборона «Санкт-Галлена» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Бенфики» с форой (-2.5) за 2.1 выглядит оправданной – португальцы должны реализовать свое преимущество на «Эштадиу да Луш». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Бенфикой» и «Санкт-Галленом» состоится 30 июля 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.