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«Бенфика» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

29 июля 2026 9:00
Бенфика - Санкт-Галлен
30 июл. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Бенфики» с форой (-2.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между португальской «Бенфикой» и швейцарским «Санкт-Галленом» пройдет 30 июля 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Хозяева уступили в первом матче со счетом 1:2, но их домашняя форма впечатляет – девять матчей без поражений в 11 последних играх на своем поле, а также длительная голевая серия из 18 встреч подряд. Гости, напротив, одержали минимальную победу и теперь будут делать ставку на оборону и контратаки, чтобы сохранить преимущество. Сможет ли «Бенфика» использовать поддержку родных трибун и свою мощную атаку, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Санкт-Галлен» продолжит свою впечатляющую гостевую серию в Лиге Европы (14 матчей без поражений из 15) и сотворит сенсацию? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Бенфика» подходит к ответной игре с явным преимуществом в классе и домашней поддержкой. Команда забивает в 18 последних матчах подряд и в среднем отличается 2.20 гола за последние пять игр, пропуская при этом 1.40. В первом матче португальцы уступили 1:2, но сумели забить на выезде, что дает им тактическое преимущество – им достаточно победы со счетом 1:0 или 2:1, чтобы пройти дальше. Домашняя серия «Бенфики» впечатляет: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на «Эштадиу да Луш». Однако их оборона не всегда надежна – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, что дает гостям надежду на гол. Тем не менее класс и атакующий потенциал «Бенфики» должны сказаться на своем поле, и они наверняка создадут множество моментов.

«Санкт-Галлен» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом и впечатляющей гостевой статистикой в Лиге Европы – 14 матчей без поражений в 15 последних выездных встречах. Однако их оборона оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах они пропустили 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропускают в четырех последних матчах. В атаке швейцарцы действуют неплохо – 1.60 гола в среднем за последние пять игр, и они забивают в девяти из одиннадцати последних матчей. В первом матче «Санкт-Галлен» сумел забить дважды и победить, но теперь им предстоит играть против мощной атаки «Бенфики» на ее поле. Их гостевой опыт может помочь, но вряд ли они смогут сдержать натиск хозяев на протяжении всех 90 минут.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Бенфика» является явным фаворитом и должна уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в классе, атаке и домашней поддержке, а гости, несмотря на свою гостевую серию, слишком много пропускают. Победа «Бенфики» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом, и португальцы должны пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Санкт-Галлен» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1, что дает швейцарцам психологическое преимущество, однако португальцы забили важный гостевой гол. Текущая форма «Бенфики» (18 матчей с забитыми, 2.20 гола за игру) и слабость обороны «Санкт-Галлена» (2.20 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «Санкт-Галлен» стабильно забивает, но в гостях им будет сложно повторить успех первого матча.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
6
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
1
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига Европы, 2 раунд
Бенфика
5 : 0
30.07.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Бенфика
5 : 0
30.07.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Санкт-Галлен
2 : 1
23.07.2026
Бенфика

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Tom Gaal
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Уго Вандермерш
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
16
Лукас Гертлер
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
14
Алиу Бальде
ЛВ
36
Chima Okoroji
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
17
Амар Дедич
ЛЗ
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
20
Ричард Риос
ЦП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
9
Франьо Иванович
ЦФ
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
81
Yannick Bujard
ВР
74
J. Ruiz
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
63
Corsin Konietzke
ЦП
47
Enoch Owusu
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
31
Diego Besio
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трубин
26
Даль
4
Силва
2
Лангле
6
Бах
5
Барренечеа
18
Баррейро
13
Каминьски
10
Судаков
27
Рафа
14
Павлидис
3-1-2-3-1
25
Ватковяк
28
Вандермерш
4
Станич
26
11
Бухалфа
16
Гертлер
64
Стеванович
7
Витциг
10
Дашнер
14
Бальде
36
6
Бах
17
Дедич
17
Дедич
6
Бах
18
Баррейро
20
Риос
20
Риос
18
Баррейро
13
Каминьски
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
13
Каминьски
27
Рафа
11
Лукебакио
11
Лукебакио
27
Рафа
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
26
74
74
26
16
Гертлер
63
63
16
Гертлер
14
Бальде
47
47
14
Бальде
7
Витциг
9
Хунцикер
9
Хунцикер
7
Витциг
Остались в запасе
Бенфика
Санкт-Галлен
24
Самуэль Соареш
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
72
Анисиу
ЦФ
9
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
35
Bela Dumrath
ВР
81
Yannick Bujard
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
31
Diego Besio
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
72
Анисиу
ЦФ
9
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
81
Yannick Bujard
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
31
Diego Besio
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Энрико Маасен

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Бенфика» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, домашнюю поддержку и преимущество гостевого гола. Оборона «Санкт-Галлена» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Бенфики» с форой (-2.5) за 2.1 выглядит оправданной – португальцы должны реализовать свое преимущество на «Эштадиу да Луш». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Бенфикой» и «Санкт-Галленом» состоится 30 июля 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Бенфика» – «Санкт-Галлен»: смотреть онлайн

2.10
Победа «Бенфики» с форой (-2.5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Санкт-Галлен Бенфика
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