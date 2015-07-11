«Спартак» отомстил «Санкт-Галлену»

Московский «Спартак» в сегодняшнем контрольном матче обыграл швейцарский «Санкт-Галлен», который два года назад не пустил красно-белых в групповой этап Лиги Европы.



11 июля. Санкт-Галлен. Стадион «АФГ-Арена».





«Спартак» (Россия) – «Санкт-Галлен» (Швейцария) – 3:1 (3:0).



Голы «Спартака»: 1:0 – Мовсисян, 9; 2:0 – Хурадо, 15; 3:0 – Глушаков, 23.





Ребров, Таски (Ромуло, 46), Боккетти, Д. Комбаров, К. Комбаров, Промес (Яковлев, 76), Глушаков (Макеев, 46), Широков, Хурадо (Джано, 76), Попов (Озбилиз, 76), Мовсисян (Давыдов, 61).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!