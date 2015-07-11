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    «Спартак» отомстил «Санкт-Галлену»

    Московский «Спартак» в сегодняшнем контрольном матче обыграл швейцарский «Санкт-Галлен», который два года назад не пустил красно-белых в групповой этап Лиги Европы.

    11 июля. Санкт-Галлен. Стадион «АФГ-Арена».

    «Спартак» (Россия) – «Санкт-Галлен» (Швейцария) – 3:1 (3:0).

    Голы «Спартака»: 1:0 – Мовсисян, 9; 2:0 – Хурадо, 15; 3:0 – Глушаков, 23.

    «Спартак»: Ребров, Таски (Ромуло, 46), Боккетти, Д. Комбаров, К. Комбаров, Промес (Яковлев, 76), Глушаков (Макеев, 46), Широков, Хурадо (Джано, 76), Попов (Озбилиз, 76), Мовсисян (Давыдов, 61).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2015 20:52
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    Комментарии (556)
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    Великолепный
    1436696691
    Это скольким же еще командам надо отомстить \"спартаку-середняку\"! 26.09.1998. ЦСКА — «спартак» — 4:1 28.04.2001. «Сатурн» — «спартак» — 3:0 21.04.2002. «спартак» — ЦСКА — 0:3 04.05.2003. «Торпедо» — «спартак» — 3:0 02.08.2003. «спартак» — «Локомотив» — 2:5 25.10.2003. «Алания» — «спартак» — 3:0 01.05.2004. «спартак» — «Зенит» — 0:3. 25.05.2007. «Химки» — «спартак» — 3:0. 12.07.2008. «спартак» — ЦСКА — 1:5 30.08.2009. «спартак» — «Рубин» — 0:3. 10.05.2010. «Алания» — «спартак» — 5:2 14.03.2011. «Ростов» — «спартак» — 4:0 29.05.2011. «Зенит» — «спартак» — 3:0 16.10.2011. «Рубин» — «спартак» — 3:0. 22.04.2012. «спартак» — «Анжи» — 0:3 11.08.2012. «Зенит» — «спартак» — 5:0 17.05.2014 спартак - ЦСКА - 0:4
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    Metal Militia
    1436698923
    За всю историю \"Санкт-Галлен\" дважды становился чемпионом Швейцарии (в сезонах 1903/1904 и 1999/2000), один раз выигрывал Кубок (в 1969-ом году), а ещё один раз - Кубок Лиги (в 1978-ом / этот турнир сейчас не проводится - он проводился с 1972-го по 1982-ой год). В еврокубках \"Санкт-Галлен\" провёл НЕМНОГО матчей: когда в конце 90-ых он во 2-ой раз стал чемпионом Швейцарии, то в отборочном раунде Лиги чемпионов сыграл с турецким \"Галатасараем\" - 1:2 и 2:2 (почти на равных!), после чего, перейдя в отборочные раунды Кубка УЕФА, сенсационно выбил из еврокубков лондонский \"ЧЕЛСИ\" (0:1 и 2:0!), а с бельгийским \"Брюгге\" сыграл примерно как и с \"Галатасараем\" (менее, чем через 2 года выигравшим Кубок УЕФА) - 1:2 и 1:1. В следующем сезоне \"Санкт-Галлен\" превзошёл обладателя Кубка европейских чемпионов сезона 1985/1986 румынский \"Стяуа\" - 2:1 и 1:1 (зеркальное отображение матчей с \"Брюгге\"), а после победы над \"Спартаком\" (в 2013-ом) обыграл в групповом турнире Лиги Европы \"Кубань\" и \"Суонси Сити\" - 2:0 и 1:0! Впечатляет также и год ОСНОВАНИЯ этого клуба - 1879-ый!!! Если за последние 5-6 лет больше всего в швейцарском футболе поразили победа сборной Швейцарии над чемпионами мира и Европы испанцами (в финальном турнире Чемпионата мира в ЮАР) и выход \"Базеля\" в полуфинал Лиги Европы (как и его всякие, там, победы в Лиге чемпионов над \"Челси\", \"Манчестер Юнайтедом\" и \"Баварией\"), то конкретно за последний сезон более всего впечатлил финал КУБКА этой страны, где занявший лишь 7-ое место \"Сьон\" разгромил чемпиона (а им в 6-ой раз подряд стал \"Базель\") со счётом 3:0!! При том, что финал проходил в Базеле!! Интересно, что и \"Люцерн\", и \"Санкт-Галлен\" (с которыми \"Спартак\" встречался на этом сборе), оказались ВЫШЕ \"Сьона\" - они заняли 5-ое и 6-ое место! При том, \"Санкт-Галлен\" оказался выше, чем был в позапрошлом сезоне (когда встречался со \"Спартаком\" в Лиге Европы) - тогда он был 7-ым. То есть, и \"Санкт-Галлен\", и \"Люцерн\", и \"Фрайбург\" - вполне себе сильные команды! Да и австрийский \"ДОРНБИРН\", у которого \"Спартак\" выиграл 12:0 (установив рекорд российского (да и, пожалуй даже, всего европейского!!) межсезонья), не так уж и слаб (это далеко не дворовая команда!). Сегодня \"Дорнбирн\" проиграл \"Аустрии\" из Лустенау всего лишь 0:2! А эта \"Аустрия\" - 7-ая команда по итогам прошлого сезона во 2-ом австрийском дивизионе! Если учесть, что в Высшей лиге там играет всего 10 команд, то это как бы 17-ая команда Австрии! И вот \"Спартак\" одержал 3 победы, хотя его во всех матчах засуживали! С \"Люцерном\" \"Спартак\" при счёте 0:1 забил гол, но судья его не засчитал.. \"Фрайбург\" бил в наши ворота пенальти.. а с \"Санкт-Галленом\" \"Спартак\" СНОВА потерял гол (его ошибочно не засчитал судья). По сути, \"Спартак\" выиграл у \"Санкт-Галлена\" (начавшего тренировочный процесс на две недели раньше!) не 3:1, а 4:1! А это уже КРУПНАЯ победа! И те, кто ожидал ЕЩЁ одного поражения \"Спартака\" от \"Санкт-Галлена\" - просчитались! \"Спартак\" ПОБЕДИЛ, и при том КРУПНО. Игра проходила прям на стадионе \"Санкт-Галлена\"! Где \"Спартак\" в 2013-ом сыграл в Лиге Европы вничью 1:1 (а примерно всего через месяц обыграл 3:0 ЦСКА!).
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    Metal Militia
    1436704256
    Лучший матч «Спартака» в Еврокубках против чемпиона Швейцарии сезонов 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015! ------------------------------------------------------------------------------------------- «БАЗЕЛЬ» (Швейцария) — «СПАРТАК» (Москва) — 2:3 1/16-ая финала Лиги Европы сезона 2010/2011 17-ое февраля 2011-го года. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк». 13 073 зрителя. «Базель»: Костанцо, Штайнхофер, Абрахам, Кусунга, Сафари, Шакири, Япи-Япо (Кабрал, 88), Г.Джака, Штоккер (Зуа, 88), Штреллер, Фрай (Тембо, 80). «Спартак»: Дикань, К.Комбаров, Сухи, Рохо, Макеев (Яковлев, 85), Макгиди, Рафаэл Кариока, Шешуков (Жано, 46), Алекс (к), Д.Комбаров, Дзюба. ____________________ Голы ____________________ «Базель»_____1:0_____Фрай_________36-ая минута «Базель»_____2:0_____Штреллер_____41-ая минута «Спартак»____2:1_____Д.Комбаров___ 61-ая минута «Спартак»____2:2_____Дзюба________70-ая минута «Спартак»____2:3_____Жано_________92-ая минута Предупреждены: Макгиди (34, недисциплинированное поведение), Штоккер (34), Япи-Япо (48), Рафаэл Кариока (52, недисциплинированное поведение), Алекс (70, недисциплинированное поведение), Дикань (82, затяжка времени), Сухи (90, грубая игра). Удалён: Шакири (78, удар соперника). За «Базель» играло несколько футболистов сборной Швейцарии (обыгравшей на Чемпионате мира-2010 Испанию!) В ответной игре «Спартак» проигрывал 0:1 и ушёл от поражения на 91-ой минуте!
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    Metal Militia
    1436704640
    Рекорд российского футбола эпохи недобитых Красной Армией буржуев-олигархов Гинера и Абрамовича (2002 - 2015 г.), или как клуб низшей (!) лиги Германии сделал из любимого клуба \"великолепного\" мясной фарш и конский бифштекс!! Ц.С.К.А. — «КЁЛЬН» (Германия) — 1:9 !!! __________________ ГОЛЫ _________________ «Кёльн»____0:1____Сичоне_______36-ая минута «Кёльн»____0:2____Кринге_______41-ая минута «Кёльн»____0:3____Воронин______57-ая минута «Кёльн»____0:4____Воронин______62-ая минута «Кёльн»____0:5____Воронин______65-ая минута «Кёльн»____0:6____Подольски____75-ая минута «Кёльн»____0:7____Штрайт ______77-ая минута ЦСКА ______1:7____Попов________78-ая минута «Кёльн»____1:8____Эбберс_______81-ая минута «Кёльн»____1:9____Штрайт ______83-я минута Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Богдан Шершун, Сергей Игнашевич, Андрей Соломатин, Ролан Гусев, Элвер Рахимич (сборная Боснии и Герцеговины), Евгений Алдонин, Иржи Ярошик (сборная Чехии), Дейвидас Шемберас (сборная Литвы), Сергей Семак, Ивица Олич (сборная Хорватии). 16-ое января 2003-го года. Португалия. Портимау. Поле отеля Le Meridien Penina. 100 зрителей.
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    Metal Militia
    1436704671
    Лучший матч московского «Спартака» против швейцарских клубов в Еврокубках: ------------------------------------------------------------------------------------------- «СПАРТАК» (Москва) — «СЬОН» (Швейцария) — 5:1 Кубок УЕФА сезона 1997/1998 (1/32-ая финала). Переигровка 2-го матча! 15-ое октября 1997-го года. Москва. Центральный стадион \"Локомотив\" (вместимость - 30 000). 7 градусов. 30 000 зрителей! \"Спартак\" (Москва): 1. Александр Филимонов; 2. Сергей Горлукович (к); 6. Дмитрий Ананко (13. Константин Головской, 85); 8. Дмитрий АЛЕНИЧЕВ; 9. Егор Титов; 10. Валерий Кечинов; 11. Андрей Тихонов; 14. Максим Бузникин (16. Алексей Мелёшин, 59); 15. Мирослав Ромащенко; 17. Вадим Евсеев; 20. Александр Ширко (4. Илья Цымбаларь, 46). \"Сьон\" (Сьон): 1. Фабрис Борер; 3. Иван Кентен (к); 4. Оливье Бьяджи; 5. Жан-Жак Эйдели (Франция) (Жерардо Соан, 78); 6. Штефан Вольф; 10. Паскаль Камадини (Франция); 12. Деннис Лота (Замбия) (11. Ахмед Уттара, 50 (Кот д´Ивуар)); 16. Йохан Лонфат; 19. Себастьен Замба; 20. Луис Милтон ди Соуза Фильо (Бразилия) (17. Нил Мюррей, 59 (Шотландия)); 23. Дидье Толо (Франция). Запасные: 14. Маттео Ванетта; 18. Абиодун Барува (в) (Нигерия); 22. Жаме Дерива; 28. Стефан Грихтинг. Главный тренер: Жан-Клод Ришар. ___________________ ГОЛЫ ___________________ «Спартак»____1:0____Бузникин______ 5-ая минута «Спартак»____2:0____Титов________ 37-ая минута «Спартак»____3:0____Кечинов______ 41-ая минута «Спартак»____4:0____Тихонов______ 60-ая минута «Сьон»_______4:1____Комадини_____65-ая минута «Спартак»____5:1____Ромащенко____85-ая минута По сумме двух игр — 6:1 (1:0 + 5:1) ------------------------------------------------------------------------------------------- Матч проходил при полном аншлаге! 30 тысяч зрителей! В сезоне 1996/1997 \"Сьон\" стал ЧЕМПИОНОМ Швейцарии, а в предыдущих 3-ёх сезонах (1994/1995, 1995/1996 и 1996/1997) завоёвывал КУБОК Швейцарии! Самый звёздный игрок \"Сьона\" - Жан-Жак Эйдели (заменённый на 78-ой минуте). Это бывший игрок \"Марселя\", победитель Лиги чемпионов сезона 1992/1993! Участник разгрома ЦСКА (в той Лиге чемпионов \"Марсель\" выиграл у ЦСКА 6:0). А, например, Штефан Вольф (отыгравший все 90 минут) - выступал за сборную Швейцарии! В том году он даже участвовал в матче международного турнира в Гонконге против сборной России! Обратите внимание на СОСТАВ \"Спартака\" в те годы! В нём нет ни одного легионера!!!
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    zagrizlik
    1436720135
    Отомстил в ничего не значащем предсезонном матче... Автор убейся об стену.
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    Петр 1
    1436722215
    Санкт-Галлен то хоть понял, что это была месть?
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    112910415
    1436723957
    и это радует
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    RUSTY8
    1436760747
    злопамятный и обидчивый спартак
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    ologreds
    1694997630
    numo435419
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