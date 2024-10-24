24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
Лига конференций, 2 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен
2-4-2-2
1
Зиги
5
Амбросиус
4
Станич
14
88
Квинтийя
24
Тома
16
Гертлер
69
Геббельс
27
Шобот
28
Вандермерш
10
Мамбимби
4-2-3-1
1
Террачиано
33
Кайоде
2
Морено
28
Мартинес
3
Бираги
7
Ричардсон
8
Бове
93
Иконе
29
Адли
23
Соттиль
8
Куаме
5
Амбросиус
5
Вальчи
5
Вальчи
5
Амбросиус
16
Гертлер
64
Стеванович
64
Стеванович
16
Гертлер
27
Шобот
7
Витциг
7
Витциг
27
Шобот
10
Мамбимби
77
Аколо
77
Аколо
10
Мамбимби
69
Геббельс
11
Сиссе
11
Сиссе
69
Геббельс
23
Соттиль
65
Паризи
65
Паризи
23
Соттиль
3
Бираги
8
Госенс
8
Госенс
3
Бираги
29
Адли
32
Катальди
32
Катальди
29
Адли
8
Бове
18
Белтран
18
Белтран
8
Бове
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Фиорентина
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Санкт-Галлен - Фиорентина
3
3
Всего ударов по воротам
7
24
Удары в створ
4
14
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
394
500
Сейвы
10
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.52
2.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Галлен» против «Фиорентины», 2-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Галлен» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»