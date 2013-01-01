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    Санкт-Галлен - результаты

    Город Санкт-Галлен
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт www.fcsg.ch
    Стадион АФГ-Арена
    Тренер Петер Цайдлер
    Турниры:
    Швейцария. Суперлига (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 20:00 Сьон 0:4 Санкт-Галлен
    21 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:15 Санкт-Галлен 2:2 Люцерн
    20 тур
    		12 февраля, воскресенье 18:30 Янг Бойз 5:1 Санкт-Галлен
    19 тур
    		4 февраля, суббота 22:30 Санкт-Галлен 3:0 Серветт
    18 тур
    		29 января, воскресенье 18:30 Цюрих 1:0 Санкт-Галлен
    17 тур
    		22 января, воскресенье 18:30 Санкт-Галлен 1:1 Базель
    16 тур
    		12 ноября, суббота 20:00 Сьон 2:7 Санкт-Галлен
    15 тур
    		5 ноября, суббота 20:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 18:30 Винтертур 1:0 Санкт-Галлен
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 17:30 Санкт-Галлен 1:1 Серветт
    12 тур
    		19 октября, среда 21:30 Люцерн 3:3 Санкт-Галлен
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 15:15 Санкт-Галлен 1:1 Лугано
    10 тур
    		8 октября, суббота 21:30 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
    9 тур
    		1 октября, суббота 19:00 Базель 3:2 Санкт-Галлен
    8 тур
    		10 сентября, суббота 19:00 Санкт-Галлен 1:2 Сьон
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:30 Санкт-Галлен 2:1 Янг Бойз
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 15:15 Лугано 2:3 Санкт-Галлен
    5 тур
    		13 августа, суббота 21:30 Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
    4 тур
    		6 августа, суббота 21:30 Грассхоппер 3:2 Санкт-Галлен
    3 тур
    		30 июля, суббота 19:00 Санкт-Галлен 2:0 Цюрих
    2 тур
    		23 июля, суббота 21:30 Санкт-Галлен 2:0 Винтертур
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 17:30 Серветт 1:0 Санкт-Галлен
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