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Швейцария. Суперлига
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Санкт-Галлен
Результаты
€ 22,50 млн
Санкт-Галлен - результаты матчей
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Зиттерштадион
Сайт:
http://www.fcsg.ch
Тренер:
Энрико Маасен
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Швейцария. Суперлига. 2026/2027
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Швейцария. Суперлига. 2025/2026
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Швейцария. Суперлига. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Швейцария. Суперлига. 2020/2021
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Товарищеские матчи. 2014
Швейцария. Суперлига. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Швейцария. Суперлига. 2013/2014
Швейцария. Суперлига. 2012/2013
Швейцария. Супер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Швейцарии. 2009/2010
31.10 | 20:00
Санкт-Галлен
2 : 1
Серветт
24.10 | 21:30
Янг Бойз
2 : 0
Санкт-Галлен
11.10 | 17:30
Санкт-Галлен
1 : 0
Лозанна-Спорт
20.09 | 17:30
Базель
1 : 3
Санкт-Галлен
16.09 | 20:00
Лугано
4 : 1
Санкт-Галлен
12.09 | 19:00
Санкт-Галлен
0 : 3
Сьон
06.09 | 15:00
Серветт
0 : 2
Санкт-Галлен
02.09 | 21:30
Грассхоппер
2 : 0
Санкт-Галлен
30.08 | 17:30
Санкт-Галлен
3 : 4
Тун
09.08 | 17:30
Санкт-Галлен
2 : 2
Люцерн
02.08 | 15:00
Вадуц
2 : 3
Санкт-Галлен
26.07 | 17:30
Санкт-Галлен
2 : 1
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