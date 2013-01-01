Турниры:
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|20:00
|Сьон
|0:4
|Санкт-Галлен
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:15
|Санкт-Галлен
|2:2
|Люцерн
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:30
|Янг Бойз
|5:1
|Санкт-Галлен
|19 тур
|4 февраля, суббота
|22:30
|Санкт-Галлен
|3:0
|Серветт
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:30
|Цюрих
|1:0
|Санкт-Галлен
|17 тур
|22 января, воскресенье
|18:30
|Санкт-Галлен
|1:1
|Базель
|16 тур
|12 ноября, суббота
|20:00
|Сьон
|2:7
|Санкт-Галлен
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Грассхоппер
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|18:30
|Винтертур
|1:0
|Санкт-Галлен
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|17:30
|Санкт-Галлен
|1:1
|Серветт
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Люцерн
|3:3
|Санкт-Галлен
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|15:15
|Санкт-Галлен
|1:1
|Лугано
|10 тур
|8 октября, суббота
|21:30
|Янг Бойз
|2:1
|Санкт-Галлен
|9 тур
|1 октября, суббота
|19:00
|Базель
|3:2
|Санкт-Галлен
|8 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Санкт-Галлен
|1:2
|Сьон
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:30
|Санкт-Галлен
|2:1
|Янг Бойз
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|15:15
|Лугано
|2:3
|Санкт-Галлен
|5 тур
|13 августа, суббота
|21:30
|Санкт-Галлен
|4:1
|Люцерн
|4 тур
|6 августа, суббота
|21:30
|Грассхоппер
|3:2
|Санкт-Галлен
|3 тур
|30 июля, суббота
|19:00
|Санкт-Галлен
|2:0
|Цюрих
|2 тур
|23 июля, суббота
|21:30
|Санкт-Галлен
|2:0
|Винтертур
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:30
|Серветт
|1:0
|Санкт-Галлен