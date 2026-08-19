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«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:03
Нордшелланд - Санкт-Галлен
20 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 4 раунд
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2.15
Победа «Нордшелланда» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между датским «Нордшелландом» и швейцарским «Санкт-Галленом» пройдет 20 августа в Фаруме на стадионе «Фарум Парк». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – пять побед подряд, пять сухих матчей и средняя результативность 3,00 гола за игру, тогда как гости также впечатляют, не проигрывая в пяти последних встречах и забивая 3,20 гола за тот же отрезок. Однако защита «Санкт-Галлена» уязвима – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей. Встречаются две атакующие команды, но «Нордшелланд» выглядит более сбалансированным и имеет преимущество домашнего поля. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – датский клуб, который набрал ход и не пропускает, или швейцарский коллектив, который способен забить в любых условиях?

Кто победит в матче

В пользу «Нордшелланда» говорит их впечатляющая форма и игра в обороне. Датский клуб выиграл пять последних матчей, не пропустив в них ни одного гола, а в среднем за последние пять игр забивает 3,00 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. Кроме того, хозяева забивают в шести последних матчах, а их защита выглядит практически неприступной. В предыдущем раунде «Нордшелланд» уверенно прошел исландский «Валюр» (2-0 на выезде и 5-0 дома), а также разгромил «ГАИС» (6-0). В чемпионате Дании команда также на ходу: победы над «Силькеборгом» (1-0) и «Раннерсом» (1-0). Домашняя поддержка на «Фарум Парке» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

«Санкт-Галлен» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр швейцарцы забивают 3,20 гола и забивают в пяти последних матчах. В предыдущем раунде квалификации «Санкт-Галлен» уверенно прошел «Шериф» (3-1 на выезде и 5-1 дома), а в Кубке Швейцарии разгромил «Тальвиль» (3-0). Однако защита гостей выглядит уязвимой – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В чемпионате Швейцарии команда показывает нестабильные результаты: ничьи с «Люцерном» (2-2) и «Вадуцем» (2-3). Против такого организованного соперника, как «Нордшелланд», гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат, несмотря на их атакующий потенциал.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Нордшелланда». Хозяева имеют более высокую организованность в защите, стабильную атаку и играют на своем поле, тогда как гости, несмотря на атакующую мощь, слишком много пропускают и уступают в дисциплине. Ожидается, что «Нордшелланд» продолжит свою победную серию и добьется победы с разницей минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Нордшелланда» впечатляет – пять побед подряд, пять сухих матчей и 3,00 гола за игру, тогда как «Санкт-Галлен» много забивает, но еще больше пропускает. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, датский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Санкт-Галлен
2 : 3
27.08.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 раунд
Санкт-Галлен
2 : 3
27.08.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 раунд
Нордшелланд
1 : 0
20.08.2026
Санкт-Галлен

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
(К) ЦЗ
15
Stephen Acquah
ЦЗ
5
Юхо Ляхтеенмяки
ЦЗ
14
Ибрахим Адель
ЛВ
18
Юстин Янссен
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
10
P. Amoako
ЦФ
37
Lamine Sadio
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
74
J. Ruiz
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Уго Вандермерш
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К) ЦП
20
Leon Frokaj
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
36
Чима Окороджи
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Нордшелланд
31
Andreas Søndenbroe
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
42
Matej Tuka
ЦЗ
28
Markus Walker
ЦЗ
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
77
Леви Нене
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
29
Виллум Бертельсен
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
47
Enoch Owusu
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
31
Диего Бесио
ЦФ
4-2-1-3
13
Хансен
2
Анкерсен
15
5
Ляхтеенмяки
3
Сальквист
18
Янссен
8
Рёйкьер
14
Адель
23
Норхейм
37
10
3-3-2-2
1
Зиги
28
Вандермерш
4
Станич
74
16
Гертлер
20
64
Стеванович
10
Дашнер
14
Бальде
9
Хунцикер
36
Окороджи
8
Рёйкьер
6
Бринк
6
Бринк
8
Рёйкьер
10
11
Линд
11
Линд
10
37
29
Бертельсен
29
Бертельсен
37
28
Вандермерш
47
47
28
Вандермерш
10
Дашнер
23
Фазлийи
23
Фазлийи
10
Дашнер
7
Витциг
7
Витциг
14
Бальде
21
Эфекеле
21
Эфекеле
14
Бальде
9
Хунцикер
31
Бесио
31
Бесио
9
Хунцикер
Остались в запасе
Нордшелланд
Санкт-Галлен
31
Andreas Søndenbroe
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
42
Matej Tuka
ЦЗ
28
Markus Walker
ЦЗ
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
77
Леви Нене
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
31
Andreas Søndenbroe
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
42
Matej Tuka
ЦЗ
28
Markus Walker
ЦЗ
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
77
Леви Нене
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Энрико Маасен

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Нордшелланда» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся в феноменальной форме (пять побед подряд, пять сухих матчей), имеют мощную атаку и надежную защиту, тогда как гости уязвимы в обороне и уступают в дисциплине. Ожидаем, что «Нордшелланд» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Нордшелланда» с форой (-1) с коэффициентом 2.15.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Нордшелландом» и «Санкт-Галленом» состоится 20 августа 2026 года в Фаруме на стадионе «Фарум Парк» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

2.15
Победа «Нордшелланда» с форой (-1)
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Санкт-Галлен Нордшелланд
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