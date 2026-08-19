Матч плей-офф Лиги Конференций между датским «Нордшелландом» и швейцарским «Санкт-Галленом» пройдет 20 августа в Фаруме на стадионе «Фарум Парк». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – пять побед подряд, пять сухих матчей и средняя результативность 3,00 гола за игру, тогда как гости также впечатляют, не проигрывая в пяти последних встречах и забивая 3,20 гола за тот же отрезок. Однако защита «Санкт-Галлена» уязвима – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей. Встречаются две атакующие команды, но «Нордшелланд» выглядит более сбалансированным и имеет преимущество домашнего поля. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – датский клуб, который набрал ход и не пропускает, или швейцарский коллектив, который способен забить в любых условиях?

Кто победит в матче

В пользу «Нордшелланда» говорит их впечатляющая форма и игра в обороне. Датский клуб выиграл пять последних матчей, не пропустив в них ни одного гола, а в среднем за последние пять игр забивает 3,00 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. Кроме того, хозяева забивают в шести последних матчах, а их защита выглядит практически неприступной. В предыдущем раунде «Нордшелланд» уверенно прошел исландский «Валюр» (2-0 на выезде и 5-0 дома), а также разгромил «ГАИС» (6-0). В чемпионате Дании команда также на ходу: победы над «Силькеборгом» (1-0) и «Раннерсом» (1-0). Домашняя поддержка на «Фарум Парке» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

«Санкт-Галлен» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр швейцарцы забивают 3,20 гола и забивают в пяти последних матчах. В предыдущем раунде квалификации «Санкт-Галлен» уверенно прошел «Шериф» (3-1 на выезде и 5-1 дома), а в Кубке Швейцарии разгромил «Тальвиль» (3-0). Однако защита гостей выглядит уязвимой – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В чемпионате Швейцарии команда показывает нестабильные результаты: ничьи с «Люцерном» (2-2) и «Вадуцем» (2-3). Против такого организованного соперника, как «Нордшелланд», гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат, несмотря на их атакующий потенциал.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Нордшелланда». Хозяева имеют более высокую организованность в защите, стабильную атаку и играют на своем поле, тогда как гости, несмотря на атакующую мощь, слишком много пропускают и уступают в дисциплине. Ожидается, что «Нордшелланд» продолжит свою победную серию и добьется победы с разницей минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Нордшелланда» впечатляет – пять побед подряд, пять сухих матчей и 3,00 гола за игру, тогда как «Санкт-Галлен» много забивает, но еще больше пропускает. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, датский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 4 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Санкт-Галлен 2 : 3 Нордшелланд Лига конференций, 4 раунд Санкт-Галлен 2 : 3 Нордшелланд Лига конференций, 4 раунд Нордшелланд 1 : 0 Санкт-Галлен

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Нордшелланда» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся в феноменальной форме (пять побед подряд, пять сухих матчей), имеют мощную атаку и надежную защиту, тогда как гости уязвимы в обороне и уступают в дисциплине. Ожидаем, что «Нордшелланд» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Нордшелланда» с форой (-1) с коэффициентом 2.15.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Нордшелландом» и «Санкт-Галленом» состоится 20 августа 2026 года в Фаруме на стадионе «Фарум Парк» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.