20.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Нордшелланд
Нордшелланд
4-2-1-3
13
Хансен
2
Анкерсен
15
5
Ляхтеенмяки
3
Сальквист
18
Янссен
8
Рёйкьер
14
Адель
23
Норхейм
37
10
3-3-2-2
1
Зиги
28
Вандермерш
4
Станич
74
16
Гертлер
20
64
Стеванович
10
Дашнер
14
Бальде
9
Хунцикер
36
Окороджи
8
Рёйкьер
6
Бринк
6
Бринк
8
Рёйкьер
10
11
Линд
11
Линд
10
37
29
Бертельсен
29
Бертельсен
37
28
Вандермерш
47
47
28
Вандермерш
10
Дашнер
23
Фазлийи
23
Фазлийи
10
Дашнер
7
Витциг
7
Витциг
14
Бальде
21
Эфекеле
21
Эфекеле
14
Бальде
9
Хунцикер
31
Бесио
31
Бесио
9
Хунцикер
Остались в запасе
Нордшелланд
Санкт-Галлен
31
Andreas Søndenbroe
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
42
Matej Tuka
ЦЗ
28
Markus Walker
ЦЗ
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
77
Леви Нене
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
31
Andreas Søndenbroe
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
42
Matej Tuka
ЦЗ
28
Markus Walker
ЦЗ
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
77
Леви Нене
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Нордшелланд - Санкт-Галлен
3
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
18
21
Офсайды
1
4
Количество передач
471
396
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Нордшелланд» против «Санкт-Галлена», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»