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  • «Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 18:48
Нордшелланд
20.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
13' Н. Рёйкьер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
(К) ЦЗ
15
Stephen Acquah
ЦЗ
5
Юхо Ляхтеенмяки
ЦЗ
14
Ибрахим Адель
ЛВ
18
Юстин Янссен
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
10
P. Amoako
ЦФ
37
Lamine Sadio
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
74
J. Ruiz
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Уго Вандермерш
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К) ЦП
20
Leon Frokaj
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
36
Чима Окороджи
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Нордшелланд
31
Andreas Søndenbroe
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
42
Matej Tuka
ЦЗ
28
Markus Walker
ЦЗ
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
77
Леви Нене
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
29
Виллум Бертельсен
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
47
Enoch Owusu
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
31
Диего Бесио
ЦФ
4-2-1-3
13
Хансен
2
Анкерсен
15
5
Ляхтеенмяки
3
Сальквист
18
Янссен
8
Рёйкьер
14
Адель
23
Норхейм
37
10
3-3-2-2
1
Зиги
28
Вандермерш
4
Станич
74
16
Гертлер
20
64
Стеванович
10
Дашнер
14
Бальде
9
Хунцикер
36
Окороджи
8
Рёйкьер
6
Бринк
6
Бринк
8
Рёйкьер
10
11
Линд
11
Линд
10
37
29
Бертельсен
29
Бертельсен
37
28
Вандермерш
47
47
28
Вандермерш
10
Дашнер
23
Фазлийи
23
Фазлийи
10
Дашнер
7
Витциг
7
Витциг
14
Бальде
21
Эфекеле
21
Эфекеле
14
Бальде
9
Хунцикер
31
Бесио
31
Бесио
9
Хунцикер
Остались в запасе
Нордшелланд
Санкт-Галлен
31
Andreas Søndenbroe
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
42
Matej Tuka
ЦЗ
28
Markus Walker
ЦЗ
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
77
Леви Нене
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
31
Andreas Søndenbroe
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
42
Matej Tuka
ЦЗ
28
Markus Walker
ЦЗ
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
77
Леви Нене
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Нордшелланд - Санкт-Галлен
3
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
18
21
Офсайды
1
4
Количество передач
471
396
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Нордшелланд» против «Санкт-Галлена», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»

«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Санкт-Галлен Нордшелланд
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