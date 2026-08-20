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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Нордшелланд» против «Санкт-Галлена», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»