30.07.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
5 : 0
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
4-1-1-2-2
1
Трубин
26
Даль
14
Силва
2
Лангле
6
Бах
5
Барренечеа
18
Баррейро
13
Каминьски
10
Судаков
27
Рафа
14
Павлидис
3-1-2-3-1
25
Ватковяк
28
Вандермерш
4
Станич
26
Гаал
11
Бухалфа
16
Гертлер
64
Стеванович
7
Витциг
10
Дашнер
14
Бальде
36
Окороджи
6
Бах
37
Дедич
37
Дедич
6
Бах
18
Баррейро
5
Риос
5
Риос
18
Баррейро
13
Каминьски
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
13
Каминьски
27
Рафа
11
Лукебакио
11
Лукебакио
27
Рафа
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
26
Гаал
74
74
26
Гаал
16
Гертлер
26
26
16
Гертлер
14
Бальде
47
47
14
Бальде
7
Витциг
9
Хунцикер
9
Хунцикер
7
Витциг
Остались в запасе
Бенфика
Санкт-Галлен
24
Самуэль Соареш
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
72
Анисиу
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
35
Bela Dumrath
ВР
81
Yannick Bujard
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
31
Диего Бесио
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
72
Анисиу
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
81
Yannick Bujard
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
31
Диего Бесио
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Бенфика - Санкт-Галлен
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бенфика» против «Санкт-Галлен», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Санкт-Галлен»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»