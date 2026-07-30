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  • «Бенфика» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Бенфика» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

30 июля, 20:50
Бенфика
30.07.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
5 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
11' В. Павлидис 55' В. Павлидис 65' В. Павлидис 74' В. Павлидис (П) 82' К. Лангле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Том Гаал
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Уго Вандермерш
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
11
Карло Бухалфа
ОП
16
Лукас Гертлер
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
81
Yannick Bujard
ВР
74
J. Ruiz
ЦЗ
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
47
Enoch Owusu
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
31
Диего Бесио
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трубин
26
Даль
14
Силва
2
Лангле
6
Бах
5
Барренечеа
18
Баррейро
13
Каминьски
10
Судаков
27
Рафа
14
Павлидис
3-1-2-3-1
25
Ватковяк
28
Вандермерш
4
Станич
26
Гаал
11
Бухалфа
16
Гертлер
64
Стеванович
7
Витциг
10
Дашнер
14
Бальде
36
Окороджи
6
Бах
37
Дедич
37
Дедич
6
Бах
18
Баррейро
5
Риос
5
Риос
18
Баррейро
13
Каминьски
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
13
Каминьски
27
Рафа
11
Лукебакио
11
Лукебакио
27
Рафа
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
26
Гаал
74
74
26
Гаал
16
Гертлер
26
26
16
Гертлер
14
Бальде
47
47
14
Бальде
7
Витциг
9
Хунцикер
9
Хунцикер
7
Витциг
Остались в запасе
Бенфика
Санкт-Галлен
24
Самуэль Соареш
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
72
Анисиу
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
35
Bela Dumrath
ВР
81
Yannick Bujard
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
31
Диего Бесио
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
72
Анисиу
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
81
Yannick Bujard
ВР
68
Mostafa Heydari
ЦЗ
20
Leon Frokaj
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
31
Диего Бесио
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Бенфика - Санкт-Галлен
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бенфика» против «Санкт-Галлен», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика»«Санкт-Галлен»

«Бенфика» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Санкт-Галлен Бенфика
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