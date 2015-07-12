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    • Аленичев о победе над «Санкт-Галленом»: «В целом я доволен и качеством игры, и результатом»

    Аленичев о победе над «Санкт-Галленом»: «В целом я доволен и качеством игры, и результатом»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от заключительного контрольного матча межсезонья. Вчера москвичи со счетом 3:1 обыграли «Санкт-Галлен»:

    «В заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата мы встречались с достойным соперником, и игра «Спартака» мне очень понравилась, особенно в первом тайме. Команда создавала хорошие моменты у чужих ворот, кроме того, наша оборона действовала надежно.

    Что касается второго тайма, то могу понять ребят: все-таки когда выигрываешь с крупным счетом, полностью контролируешь игру, в завершении атак может появиться некая вальяжность. Подобного, конечно, нельзя допускать в официальных матчах.

    Немного расстроен тем, что мы пропустили со стандартного положения. Нужно учитывать, что в первом туре «Уфа» будет делать на стандарты ставку. В принципе, считаю, что определенное взаимопонимание между футболистами уже есть и в обороне, и в полузащите, и в атаке. Думаю, что если сможем показать такую игру, как сегодня, то в поединке с уфимцами сможем рассчитывать на успех» – приводит слова Аленичева официальный сайт «Спартака».

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    Источник: ФК «Спартак»

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    12.07.2015 11:17
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    Комментарии (120)
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    Miha
    1436705554
    Как обычно у Спартачей который год перед началом сезона рвет щеки от воодушевления за победы в товарняках над всяким дном.
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    АнДрЮхА 21
    1436707313
    Если бы на эту ветку конибомжи не налетели бы то это был бы праздник, но факт в том, что у них щас пукан то как бомбит ахахахахах
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    eaguar
    1436708716
    Молодцы .
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    alessios1990
    1436711004
    Почти каждый соперник для Спартака - достойный и вполне реально может играть с красно-белыми с позиции силы! Когда играл Аленичев в Спартаке в 90-е годы, то это было далеко не так)
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    alessios1990
    1436711053
    Скоро для Аленичева будет важен только результат! Ведь это последователь идей Жозе Моуриньо)
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    Вакханалия
    1436713140
    Дима доволен, мы тоже довольны. Та игра, которую показывает сегодняшний Спартак- зрелищная, техничная. А у конебомжей видать до начала чемпионата бомбит от нашей игры. И вообще у конебомжей на двоих меньше титулов чем у нас. Вперёд Спартак!
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    112910415
    1436714753
    нормально, хорошо
    Ответить
    Лев Троцкий
    1436729961
    Алень обманывает.Оборона совершенно не надежна. Надеюсь,он будет анализировать объективно,а не как Якин,который в своем мире живет)
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    Suomi 23
    1436740200
    В 2013-м Санкт-Галлен был действительно хорош - команда с мизерным бюджетом (по сравнению с соперниками) порвала Спартак на выезде, на своем поле проиграла только Валенсии (и то вели в счете) и выиграла у Кубани и Суонси. Но даже тогда швейцарцев можно и нужно было обыгрывать, что и сделала Кубань , порвав дома \"Галю\" 4-0. Причем матч был принципиальный - у обоих команд на тот момент оставались шансы на выход из группы. Вот это реально была \"месть\", а не какой-то товарняк спустя аж два года, как в случае Спартака. Журналистам или писать сейчас нечего, или это они так тонко под...бывают Спартак ...))
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    ologreds
    1694997626
    numo435466
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