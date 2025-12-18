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Главная
Польша. Экстракласса
Команды
Легия
€ 15 млн
Легия
Варшава
Польша. Экстракласса
Стадион:
Войска Польского
Сайт:
http://www.legia.com
Тренер:
Гонсалу Фейо
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Результаты
Расписание
Таблица
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
Трансляция
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Трансляция
«Шахтер» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025
2025.10.23 18:35
Черчесов рассказал, как заставлял учить русский язык игроков «Легии»
2025.10.15 08:57
Трансляция
«Легия» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Легия» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.10.01 10:51
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
Трансляция
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Легия» – «Хиберниан»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.27 12:04
«Легия» – «Хиберниан»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:55
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 08:53
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Трансляция
«Актобе» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 17:50
Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста
2025.07.16 12:32
2
«Актобе» – «Легия» прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:14
Прогноз на точный счeт матча «Актобе» – «Легия»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:45
Трансляция
«Легия» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
2025.07.10 20:50
«Легия» – «Актобе»: прогноз на матч 10 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:17
Прогноз на точный счeт матча «Легия» – «Актобе»: Лига Европы, 10 июля 2025
2025.07.09 09:26
Черчесов высказался о переносе юбилея «Зенита»
2025.07.07 12:02
7
Российского нападающего не пустили на матч Лиги Европы
2025.07.03 22:45
6
17-летний польский нападающий едва не погиб в ДТП
2025.07.03 20:44
2
Фото
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Лига конференций. «Челси» дома проиграл «Легии» (1:2), но прошел в полуфинал
2025.04.17 23:55
Трансляция
«Челси» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025
2025.04.17 20:50
Где смотреть матч «Легия» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 17 апреля 2025
2025.04.16 12:24
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