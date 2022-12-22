- 22 декабря 2022
- 11:04 Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
- 13 октября 2022
- 21:13 Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 с «Легией» 2
- 11 июля 2022
- 23:57 Шиманьски тренируется с «Легией». Это согласовано с «Динамо» 1
- 26 января 2022
- 21:39 Понсе: «Выход «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы – это какой-то сон» 7
- 19 января 2022
- 16:54 Товарищеский матч. «Краснодар» уступил «Легии» в первом матче при Фарке 7
- 15 декабря 2021
- 21:40 Фото Селихов подарил спартаковскому музею перчатки, в которых отбил пенальти в матче с «Легией» 6
- 11 декабря 2021
- 09:25 «Спартак» и «Легия» – лидеры группового этапа ЛЕ по желтым карточкам
- 00:09 Фото Игнатов после матча с «Легией» встретился с больным ребенком и пообещал помочь с лечением 3
- 10 декабря 2021
- 19:08 Фото Зобнин после травмы в игре с «Легией» руководил командой, как Роналду в финале Евро-2016 30
- 16:47 Джикия – о пенальти от «Легии»: «Это из-за фола нашего авантюриста Жиго. Пусть ему переведут» 23
- 14:15 Владелец «Легии» – о возвращении Черчесова: «Мы с ним на связи. Посмотрим» 9
- 10:32 Жиго – об 1:0 с «Легией»: «Могу сказать только одно: спасибо Селихову!» 3
- 10:25 Фото «Вместе мы сильны и непобедимы!» Витория посвятил пост выходу «Спартака» в 1/8 финала ЛЕ 35
- 10:04 «Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках 10
- 08:50 Джикия – после победы над «Легией: «В раздевалке нужно делать ремонт. Разнесли» 13
- 08:40 «Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» – о победе над «Легией» 52
- 00:42 Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе» 17
- 00:23 Федун: «Селихов, конечно, супер. Жалко, что раньше его не ставили» 29