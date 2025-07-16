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  • Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста

Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста

Сегодня, 12:32
1

Белорусский нападающий Илья Шкурин из польской «Легии» не примет участия в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против казахстанского «Актобе». Игра состоится 17 июля.

Причина – политические обстоятельства. Шкурин опасается, что его критика белорусского руководства, а также возможное сотрудничество казахстанских спецслужб, могут привести к проблемам для него.

  • Первый матч между «Легией» и «Актобе» прошел 10 июля в Варшаве. Польская команда одержала победу 1:0.
  • Шкурин перешел в «Легию» в феврале 2025 года.
  • С 2020 по 2024 год он выступал за московский ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Лига Европы Беларусь. Высшая лига Легия Актобе Шкурин Илья
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Комментарии (1)
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Plyash
1752660038
Трусишка зайка серенький,за базаром следить надо,а за актуальную критику обычно благодарят. Да и фамилия Шкурин о многом говорит,как бы предупреждает...
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