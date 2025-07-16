Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста

Белорусский нападающий Илья Шкурин из польской «Легии» не примет участия в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против казахстанского «Актобе». Игра состоится 17 июля.
Причина – политические обстоятельства. Шкурин опасается, что его критика белорусского руководства, а также возможное сотрудничество казахстанских спецслужб, могут привести к проблемам для него.
- Первый матч между «Легией» и «Актобе» прошел 10 июля в Варшаве. Польская команда одержала победу 1:0.
- Шкурин перешел в «Легию» в феврале 2025 года.
- С 2020 по 2024 год он выступал за московский ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»