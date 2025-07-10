10.07.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Легия
Легия
2-1-3-3-1
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
8
Августиняк
23
Кун
21
Бичахчян
22
Элитим
25
Морисита
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
4-1-2-1-2
25
Влад
5
Каиров
26
Анджелкович
15
Кики
5
Вэтэжелу
18
Корзун
20
Жуков
4
Уче
18
Жан
11
Шушеначев
18
Швырев
67
Капустка
53
53
67
Капустка
21
Бичахчян
11
Чодина
11
Чодина
21
Бичахчян
25
Морисита
19
19
25
Морисита
28
Гуал
17
Шкурин
17
Шкурин
28
Гуал
18
Швырев
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
18
Швырев
4
Уче
47
Усенов
47
Усенов
4
Уче
Омиртаев
12
Думбуя
12
Думбуя
Омиртаев
20
Жуков
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
20
Жуков
19
Омиртаев
19
Омиртаев
Остались в запасе
Легия
Актобе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
15
Pascal Mozie
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Игорь Трофимец
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
15
Pascal Mozie
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Легия - Актобе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Актобе», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 22:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»