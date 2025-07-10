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  • «Легия» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

«Легия» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

10 июля 2025, 20:50
Легия
10.07.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Актобе
25' В. Бичахчян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
25
Рея Морисита
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
15
Pascal Mozie
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
2-1-3-3-1
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
8
Августиняк
23
Кун
21
Бичахчян
22
Элитим
25
Морисита
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
4-1-2-1-2
25
Влад
5
Каиров
26
Анджелкович
15
Кики
5
Вэтэжелу
18
Корзун
20
Жуков
4
Уче
18
Жан
11
Шушеначев
18
Швырев
67
Капустка
53
53
67
Капустка
21
Бичахчян
11
Чодина
11
Чодина
21
Бичахчян
25
Морисита
19
19
25
Морисита
28
Гуал
17
Шкурин
17
Шкурин
28
Гуал
18
Швырев
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
18
Швырев
4
Уче
47
Усенов
47
Усенов
4
Уче
Омиртаев
12
Думбуя
12
Думбуя
Омиртаев
20
Жуков
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
20
Жуков
19
Омиртаев
19
Омиртаев
Остались в запасе
Легия
Актобе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
15
Pascal Mozie
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Игорь Трофимец
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
15
Pascal Mozie
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Легия - Актобе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Актобе», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Актобе»

«Легия» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Актобе Легия
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