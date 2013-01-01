Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Боруц Артур
|Вра
|43
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|35
|Мишта Цезарий
|Вра
|21
|4
|0
|0
|1
|0
|-
|25
|Младенович Филип
|Защ
|31
|7
|1
|2
|3
|0
|€ 0.75 млн.
|55
|Енджейчик Артур
|Защ
|35
|6
|0
|0
|3
|0
|€ 3.5 млн.
|6
|Юханссон Маттиас
|Защ
|31
|6
|0
|0
|2
|0
|€ 0.5 млн.
|17
|Навроцки Майк
|Защ
|22
|6
|0
|2
|0
|0
|-
|5
|Рибейру Юри
|Защ
|26
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 1.8 млн.
|3
|Холовня Матеуш
|Защ
|24
|3
|0
|0
|1
|0
|-
|29
|Роуз Линдсей
|Защ
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 0.8 млн.
|23
|Ханна Йель Абу
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|27
|Жозуэ
|Пол
|32
|7
|0
|1
|4
|0
|€ 0.6 млн.
|99
|Слиш Бартош
|Пол
|23
|7
|0
|0
|1
|0
|-
|82
|Лукиньяс
|Пол
|26
|7
|0
|0
|1
|0
|-
|14
|Харатин Игорь
|Пол
|28
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|22
|Скибицки Каспер
|Пол
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|16
|Челхака Юрген
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|77
|Скверчински Каспер
|Пол
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|21
|Лопеш Рафаэль
|Нап
|31
|7
|0
|1
|1
|0
|-
|9
|Пекхарт Томаш
|Нап
|33
|5
|0
|0
|1
|0
|€ 0.5 млн.
|7
|Кастрати Лирим
|Нап
|24
|5
|1
|0
|1
|0
|-
|20
|Мучи Эрнест
|Нап
|21
|5
|0
|1
|0
|0
|-
|28
|Влодарчик Шимон
|Нап
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|59
|Тобиаш Каспер
|Вра
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Крамер Блаж
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Августиняк Рафал
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|67
|Капустка Бартош
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|63
|Кисель Якуб
|Пол
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|13
|Вшолек Павел
|Нап
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|Косторц Каспер
|Нап
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.3 млн.
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 7