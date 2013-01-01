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    Легия - состав

    Город Варшава
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт http://www.legia.com
    Стадион Войска Польского
    Тренер Марек Голембевски
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Боруц Артур Польша Вра 43 4 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    35 Мишта Цезарий Польша Вра 21 4 0 0 1 0 -
    25 Младенович Филип Сербия Защ 31 7 1 2 3 0 € 0.75 млн.
    55 Енджейчик Артур Польша Защ 35 6 0 0 3 0 € 3.5 млн.
    6 Юханссон Маттиас Швеция Защ 31 6 0 0 2 0 € 0.5 млн.
    17 Навроцки Майк Польша Защ 22 6 0 2 0 0 -
    5 Рибейру Юри Португалия Защ 26 3 0 0 0 0 € 1.8 млн.
    3 Холовня Матеуш Польша Защ 24 3 0 0 1 0 -
    29 Роуз Линдсей Франция Маврикий Защ 31 1 0 0 1 0 € 0.8 млн.
    23 Ханна Йель Абу Израиль Защ 25 1 0 0 0 0 € 1 млн.
    27 Жозуэ Португалия Пол 32 7 0 1 4 0 € 0.6 млн.
    99 Слиш Бартош Польша Пол 23 7 0 0 1 0 -
    82 Лукиньяс Бразилия Пол 26 7 0 0 1 0 -
    14 Харатин Игорь Украина Пол 28 4 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    22 Скибицки Каспер Польша Пол 21 2 0 0 0 0 -
    16 Челхака Юрген Албания Пол 22 1 0 0 0 0 -
    77 Скверчински Каспер Польша Пол 20 1 0 0 0 0 -
    21 Лопеш Рафаэль Португалия Нап 31 7 0 1 1 0 -
    9 Пекхарт Томаш Чехия Нап 33 5 0 0 1 0 € 0.5 млн.
    7 Кастрати Лирим Косово Нап 24 5 1 0 1 0 -
    20 Мучи Эрнест Албания Нап 21 5 0 1 0 0 -
    28 Влодарчик Шимон Польша Нап 20 2 0 0 0 0 -
    59 Тобиаш Каспер Польша Вра 20 - - - - - -
    9 Крамер Блаж Словения Пол 26 - - - - - -
    8 Августиняк Рафал Польша Пол 29 - - - - - -
    67 Капустка Бартош Польша Пол 26 - - - - - -
    63 Кисель Якуб Польша Пол 20 - - - - - € 0.1 млн.
    13 Вшолек Павел Польша Нап 30 - - - - - -
    30 Косторц Каспер Польша Нап 23 - - - - - € 0.3 млн.
    Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 7
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