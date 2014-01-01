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Польша. Экстракласса
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Легия
Результаты
€ 15 млн
Легия - результаты матчей
Варшава
Польша. Экстракласса
Стадион:
Войска Польского
Сайт:
http://www.legia.com
Тренер:
Гонсалу Фейо
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23.05 | 18:30
Легия
4 : 0
Мотор Люблин
17.05 | 18:30
Лехия
1 : 2
Легия
10.05 | 18:30
Брук-Бет Термалица
0 : 1
Легия
01.05 | 21:30
Легия
1 : 0
Видзев
26.04 | 18:30
Лех
4 : 0
Легия
17.04 | 21:30
Легия
1 : 0
Заглембе
11.04 | 21:15
Легия
1 : 1
Гурник
06.04 | 18:30
Погонь
0 : 2
Легия
22.03 | 22:15
Легия
1 : 1
Ракув
13.03 | 22:30
Радомяк
1 : 1
Легия
08.03 | 22:15
Легия
1 : 0
Краковия
01.03 | 16:45
Ягеллония
2 : 2
Легия
21.02 | 22:30
Легия
2 : 1
Висла Плоцк
13.02 | 22:30
ГКС Катовице
1 : 1
Легия
07.02 | 16:45
Арка
2 : 2
Легия
01.02 | 19:30
Легия
1 : 2
Корона
14.12 | 22:15
Легия
0 : 1
Пяст
06.12 | 22:15
Пяст
2 : 0
Легия
01.12 | 21:00
Мотор Люблин
1 : 1
Легия
22.11 | 22:15
Легия
2 : 2
Лехия
09.11 | 16:45
Легия
1 : 2
Брук-Бет Термалица
02.11 | 22:15
Видзев
1 : 1
Легия
26.10 | 22:15
Легия
0 : 0
Лех
19.10 | 18:30
Заглембе
3 : 1
Легия
05.10 | 21:15
Гурник
3 : 1
Легия
28.09 | 18:30
Легия
1 : 0
Погонь
24.09 | 22:00
Легия
0 : 0
Ягеллония
20.09 | 21:15
Ракув
1 : 1
Легия
14.09 | 15:45
Легия
4 : 1
Радомяк
31.08 | 21:15
Краковия
2 : 1
Легия
17.08 | 21:15
Висла Плоцк
1 : 0
Легия
10.08 | 21:15
Легия
3 : 1
ГКС Катовице
03.08 | 21:15
Легия
0 : 0
Арка
27.07 | 21:15
Корона
0 : 2
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