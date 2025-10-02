02.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
Лига конференций, 1 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Легия
Легия
3-4-1-1-1
25
Тобиаш
15
Бюрх
12
55
Енджейчик
19
Винагре
82
Урбански
8
Августиняк
30
Стоянович
53
11
Чодина
14
Чолак
3-2-2-2
1
Кочук
18
Явру
55
ван Дронгелен
2
Томассон
5
10
Нтчам
49
Мусаба
10
Кулибали
99
Муандилмаджи
19
Хольс
53
21
Бичахчян
21
Бичахчян
53
82
Урбански
22
Элитим
22
Элитим
82
Урбански
30
Стоянович
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
30
Стоянович
14
Чолак
9
Райович
9
Райович
14
Чолак
11
Чодина
20
20
11
Чодина
10
Кулибали
22
22
10
Кулибали
10
Нтчам
21
Боревкович
21
Боревкович
10
Нтчам
18
Явру
28
28
18
Явру
49
Мусаба
2
Мендес
2
Мендес
49
Мусаба
5
45
Макумбу
45
Макумбу
5
Остались в запасе
Легия
Самсунспор
87
Габриэль Кобыляк
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
25
Franck Atoen
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
25
Franck Atoen
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Легия - Самсунспор
3
4
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
10
Офсайды
3
0
Количество передач
546
316
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Самсунспора», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Самсунспор»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»