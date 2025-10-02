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  • «Легия» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Легия» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 20:50
Легия
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
0 : 1
Завершен
Самсунспор
10' А. Мусаба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Radovan Pankov
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
(К) ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
2
Логи Томассон
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
5
Celil Yüksel
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
19
Карло Хольс
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
21
Ваган Бичахчян
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
7
Эрмал Красники
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Милета Райович
ЦФ
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
Самсунспор
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
25
Franck Atoen
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
3-4-1-1-1
25
Тобиаш
15
Бюрх
12
55
Енджейчик
19
Винагре
82
Урбански
8
Августиняк
30
Стоянович
53
11
Чодина
14
Чолак
3-2-2-2
1
Кочук
18
Явру
55
ван Дронгелен
2
Томассон
5
10
Нтчам
49
Мусаба
10
Кулибали
99
Муандилмаджи
19
Хольс
53
21
Бичахчян
21
Бичахчян
53
82
Урбански
22
Элитим
22
Элитим
82
Урбански
30
Стоянович
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
30
Стоянович
14
Чолак
9
Райович
9
Райович
14
Чолак
11
Чодина
20
20
11
Чодина
10
Кулибали
22
22
10
Кулибали
10
Нтчам
21
Боревкович
21
Боревкович
10
Нтчам
18
Явру
28
28
18
Явру
49
Мусаба
2
Мендес
2
Мендес
49
Мусаба
5
45
Макумбу
45
Макумбу
5
Остались в запасе
Легия
Самсунспор
87
Габриэль Кобыляк
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
25
Franck Atoen
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
25
Franck Atoen
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Легия - Самсунспор
3
4
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
10
Офсайды
3
0
Количество передач
546
316
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Самсунспора», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Самсунспор»

«Легия» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Самсунспор Легия
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