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Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Самсунспора», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Самсунспор»