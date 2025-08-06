7 августа на кипрской «АЕК-Арене» в Ларнаке состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором местный «АЕК» встретится с польской «Легией». Обе команды прошли уже по два раунда турнира и подходят к очной встрече в отличной форме: каждая не проигрывает на протяжении восьми матчей подряд. На этом фоне ожидается упорная и осторожная игра, где многое решит дисциплина и реализация моментов.

«АЕК»

Киприоты уверенно прошли «Целе» во втором раунде, хотя и не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности в обоих матчах. Команда активно использует быстрые фланги и отличается качественной комбинационной игрой в финальной трети. В последних пяти матчах «АЕК» забил 7 мячей и пропустил 6. Впечатляет серия из 7 игр с забитыми мячами – это подчeркивает атакующую стабильность. Однако в обороне есть тревожные сигналы: команда пропускает в трeх матчах подряд и в среднем по 1.20 гола за игру. Даже в домашних встречах «АЕК» не всегда надeжен сзади, что может стать проблемой против команды, способной взламывать плотную защиту.

«Легия»

Польский клуб продолжает демонстрировать класс и стабильность. В последних пяти играх – 7 голов и только 3 пропущенных. В обороне «Легия» действует организованно: в среднем всего 0.60 пропущенного мяча за игру. При этом атака работает без сбоев – команда забивает в 11 из 13 последних матчей, в том числе регулярно в еврокубках. На прошлой стадии поляки уверенно разобрались с «Баником», проявив хладнокровие и умение доводить матчи до победного конца. Ключевым оружием «Легии» остаeтся сбалансированная игра и гибкая тактика: команда легко перестраивается по ходу матча и умеет использовать слабости соперников.

Факты о командах

«АЕК»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем: 1.40 гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах

6 пропущенных мячей за 5 игр

«Легия»

Не проигрывает в 8 матчах подряд

Забивает в 11 из 13 последних матчей

В среднем: 1.40 гола за игру

Всего 3 пропущенных мяча за 5 игр

Надeжная оборона: 0.60 пропущенных за матч

Прогноз на матч

Обе команды подошли к поединку в хорошей форме, но при этом демонстрируют разные игровые акценты. «АЕК» делает ставку на атакующую активность и игру флангами, тогда как «Легия» выстраивает результат на надeжной обороне и эффективной реализации моментов. Киприоты традиционно опасны дома, однако польская команда в текущем виде выглядит более сбалансированной и собранной. Принимая во внимание статистику и контекст, разумной выглядит ставка на то, что «Легия» как минимум не проиграет.

