Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85

06 августа 2025 8:33
АЕК - Легия
07 авг. 2025, четверг 19:30 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Х2 – «Легия» не проиграет
Сделать ставку

7 августа на кипрской «АЕК-Арене» в Ларнаке состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором местный «АЕК» встретится с польской «Легией». Обе команды прошли уже по два раунда турнира и подходят к очной встрече в отличной форме: каждая не проигрывает на протяжении восьми матчей подряд. На этом фоне ожидается упорная и осторожная игра, где многое решит дисциплина и реализация моментов.

«АЕК»

Киприоты уверенно прошли «Целе» во втором раунде, хотя и не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности в обоих матчах. Команда активно использует быстрые фланги и отличается качественной комбинационной игрой в финальной трети. В последних пяти матчах «АЕК» забил 7 мячей и пропустил 6. Впечатляет серия из 7 игр с забитыми мячами – это подчeркивает атакующую стабильность. Однако в обороне есть тревожные сигналы: команда пропускает в трeх матчах подряд и в среднем по 1.20 гола за игру. Даже в домашних встречах «АЕК» не всегда надeжен сзади, что может стать проблемой против команды, способной взламывать плотную защиту.

«Легия»

Польский клуб продолжает демонстрировать класс и стабильность. В последних пяти играх – 7 голов и только 3 пропущенных. В обороне «Легия» действует организованно: в среднем всего 0.60 пропущенного мяча за игру. При этом атака работает без сбоев – команда забивает в 11 из 13 последних матчей, в том числе регулярно в еврокубках. На прошлой стадии поляки уверенно разобрались с «Баником», проявив хладнокровие и умение доводить матчи до победного конца. Ключевым оружием «Легии» остаeтся сбалансированная игра и гибкая тактика: команда легко перестраивается по ходу матча и умеет использовать слабости соперников.

Факты о командах

«АЕК»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • 6 пропущенных мячей за 5 игр

«Легия»

  • Не проигрывает в 8 матчах подряд
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем: 1.40 гола за игру
  • Всего 3 пропущенных мяча за 5 игр
  • Надeжная оборона: 0.60 пропущенных за матч

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
5
Забитых мячей
3
2.5
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:1
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия

Прогноз на матч

Обе команды подошли к поединку в хорошей форме, но при этом демонстрируют разные игровые акценты. «АЕК» делает ставку на атакующую активность и игру флангами, тогда как «Легия» выстраивает результат на надeжной обороне и эффективной реализации моментов. Киприоты традиционно опасны дома, однако польская команда в текущем виде выглядит более сбалансированной и собранной. Принимая во внимание статистику и контекст, разумной выглядит ставка на то, что «Легия» как минимум не проиграет.

Рекомендованные ставки

  • Х2 – «Легия» не проиграет – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80

1.85
Х2 – «Легия» не проиграет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Легия АЕК
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 