«Вест Хэм» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.70

26 декабря 2025 8:03
Вест Хэм - Фулхэм
27 дек. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
27 декабря в рамках 18 тура чемпионата Англии «Вест Хэм» примет «Фулхэм». Матч имеет принципиальное значение с точки зрения турнирной борьбы: хозяева находятся в зоне вылета и остро нуждаются в очках, тогда как гости стараются закрепиться в середине таблицы. Текущая форма команд и статистика указывают на высокую вероятность результативной и напряженной игры.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в прошлом туре без шансов уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. После 17 матчей команда набрала 13 очков и занимает 18 место. Серия без побед в чемпионате насчитывает уже шесть матчей, а оборона остается ключевой проблемой: клуб пропускает в 14 встречах подряд. В последних пяти играх «молотобойцы» пропустили 10 голов, забив лишь 4. Лучшим бомбардиром остается Джеррод Боуэн с 5 мячами в 18 матчах.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в предыдущем туре обыграл «Ноттингем Форест» (1:0) и довел свою серию с забитыми мячами до шести матчей подряд. Команда набрала 23 очка и занимает 13 место. В последних пяти играх «дачники» забили 10 голов, но при этом пропустили 11, что подчеркивает уязвимость обороны. Харри Уилсон является лучшим снайпером клуба – 5 голов в 19 матчах.

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • 18 место после 17 туров, 13 очков
  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Не проигрывает «Фулхэму» дома в 14 из 15 последних матчей

«Фулхэм»

  • 13 место после 17 туров, 23 очка
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
57% (13)
17% (4)
26% (6)
38
Забитых мячей
28
1.65
В среднем за матч
1.22
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0 : 1
27.12.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
3 : 2
14.01.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Фулхэм
1 : 1
14.09.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 2
14.04.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Фулхэм
5 : 0
10.12.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Фулхэм
0 : 1
08.04.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
3 : 1
09.10.2022
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0 : 0
06.02.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
1 : 0
07.11.2020
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3 : 1
22.02.2019
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Фулхэм
0 : 2
15.12.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2 : 1
01.01.2014
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
3 : 0
30.11.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
3 : 1
30.01.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
3 : 0
01.09.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1 : 3
26.12.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1 : 1
02.10.2010
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Фулхэм
3 : 2
02.05.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
2 : 2
04.10.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Хэм
3 : 1
18.01.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Фулхэм
1 : 2
27.09.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Фулхэм
0 : 1
23.02.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Хэм
2 : 1
12.01.2008
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Фулхэм»

Несмотря на тяжелую форму «Вест Хэма», фактор домашнего поля и история личных встреч позволяют хозяевам рассчитывать на очки. При этом обе команды регулярно забивают и допускают ошибки в обороне, что повышает вероятность открытого сценария. «Фулхэм» выглядит стабильнее, но вряд ли проведет матч «на ноль».

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Фулхэм Вест Хэм
