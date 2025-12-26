27 декабря в рамках 18 тура чемпионата Англии «Вест Хэм» примет «Фулхэм». Матч имеет принципиальное значение с точки зрения турнирной борьбы: хозяева находятся в зоне вылета и остро нуждаются в очках, тогда как гости стараются закрепиться в середине таблицы. Текущая форма команд и статистика указывают на высокую вероятность результативной и напряженной игры.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в прошлом туре без шансов уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. После 17 матчей команда набрала 13 очков и занимает 18 место. Серия без побед в чемпионате насчитывает уже шесть матчей, а оборона остается ключевой проблемой: клуб пропускает в 14 встречах подряд. В последних пяти играх «молотобойцы» пропустили 10 голов, забив лишь 4. Лучшим бомбардиром остается Джеррод Боуэн с 5 мячами в 18 матчах.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в предыдущем туре обыграл «Ноттингем Форест» (1:0) и довел свою серию с забитыми мячами до шести матчей подряд. Команда набрала 23 очка и занимает 13 место. В последних пяти играх «дачники» забили 10 голов, но при этом пропустили 11, что подчеркивает уязвимость обороны. Харри Уилсон является лучшим снайпером клуба – 5 голов в 19 матчах.

Факты о командах

«Вест Хэм»

18 место после 17 туров, 13 очков

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах

Не проигрывает «Фулхэму» дома в 14 из 15 последних матчей

«Фулхэм»