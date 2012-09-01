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Вест Хэм - Фулхэм
Вест Хэм - Фулхэм: обзор матча 01 сентября 2012
Вест Хэм
01.09.2012, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
1'
К. Нолан
29'
У. Рид
41'
М. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Фулхэм
Замена
Р. Халл
️️️️
Г. Демель
73'
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
68'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Д. Коллинс
67'
59'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
К. Ричардсон
46'
Замена
Д. Бербатов
️️️️
М. Петрич
ГОЛ! 3:0!
М. Тэйлор
Пас отдал
Д. Коллинс
41'
ГОЛ! 2:0!
У. Рид
Пас отдал
М. Тэйлор
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Нолан
Пас отдал
Р. Важ Те
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Уго Родальега
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
23
Рид
17
О'Брайен
39
Коллинс
55
Демель
31
Тэйлор
17
Диаме
4
Нолан
16
Нобл
12
Важ Те
9
Кэрролл
3-2-4-1
32
Шварцер
15
Ричардсон
3
Хьюз
4
Хангеланд
27
Ритер
6
Риисе
16
Дафф
9
Диарра
23
Родальега
14
Сидуэлл
33
Петрич
39
Коллинс
5
Томкинс
5
Томкинс
39
Коллинс
55
Демель
38
Халл
38
Халл
55
Демель
9
Кэрролл
24
Коул
24
Коул
9
Кэрролл
15
Ричардсон
20
Качаниклич
20
Качаниклич
15
Ричардсон
33
Петрич
10
Бербатов
10
Бербатов
33
Петрич
Остались в запасе
Вест Хэм
Фулхэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Хэм - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Аптон Парк
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