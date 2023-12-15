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Димитар Бербатов
Димитар Бербатов
Завершил карьеру
30 января 1981 (45), Благоевград
#10 | Нападающий
189 см | 83 кг
Болгария
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бербатов прокомментировал провал «МЮ» в Лиге чемпионов
2023.12.15 08:05
Бербатов рассказал, когда Роналду завершит карьеру
2023.10.18 18:48
Бербатов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Болгарского футбольного союза
2021.04.27 18:37
Бербатов: «В АПЛ меня окружали футболисты, которых никогда не встретишь в Бундеслиге – они были похожи на бодибилдеров»
2020.05.05 10:15
3
Бербатов: «Перед финалом ЛЧ в 2011-м Фергюсон сказал: «Я вынужден оставить тебя в запасе». Было обидно»
2020.04.28 11:43
Бербатов – о Кейне: «В его карьере наступил этап, когда он хочет выигрывать трофеи»
2020.04.08 09:09
Бербатов – о лучшем партнере за карьеру: «Франса из «Байера». Мы понимали друг друга, словно мы спали вместе!»
2020.04.07 11:44
Бербатов: «Если Сульшер доработает сезон в «МЮ» – это уже будет успех»
2020.01.17 07:20
Бербатов: «14-е место «Манчестер Юнайтед» заставляет меня чувствовать себя куском дерьма»
2019.10.25 19:31
Бербатов: «Даже у Месси и Роналду были бы сложности в «Манчестер Юнайтед»
2019.10.11 12:47
1
Бербатов: «Манчестер Юнайтед» нужно опять сделать так, чтобы соперники накладывали в штаны еще до выхода на поле»
2019.09.28 10:51
1
«Это решение назрело давно». Бербатов объявил о завершении карьеры
2019.09.19 18:48
5
Бербатов: «На тренировках Погба действовал мне на нервы. Я знал, что к нему надо относиться серьезно»
2019.03.23 08:12
Бербатов: «Может, когда-нибудь возглавлю «Манчестер Юнайтед»
2018.12.20 22:58
Бербатов: «Тоттенхэму» нужно выиграть трофей, чтобы удержать Покеттино»
2018.12.10 09:49
Бербатов призвал Погба и Моуринью перестать мериться членами
2018.09.28 14:20
13
Бербатов: «Когда агент рассказал мне об интересе «Манчестер Сити», я ответил: «Отвали, мы едем в «Юнайтед»
2018.09.03 13:48
1
Бербатов дебютирует за индийский клуб, Браун и Робби Кин пропустят матч
2017.11.17 18:21
1
Бербатов: «Выбрал «Фулхэм», а не «Фиорентину», потому что не хотел учить новый язык»
2017.10.28 17:17
1
Бербатов: «Месси ближе мне как игрок, чем Роналду»
2017.10.26 19:27
1
Бербатов подписал контракт с клубом из Индии
2017.08.23 18:45
1
Бербатов хочет продолжить карьеру
2017.02.20 11:15
«Енисей» не потянет финансовые запросы Бербатова
2016.12.23 11:44
2
Бербатов будет тренироваться в составе «Манчестер Юнайтед»
2016.12.16 06:18
2
Бербатов на правах свободного агента может присоединиться к «Суонси»
2016.11.03 19:13
Бербатов провел встречу с руководством софийского ЦСКА
2016.09.05 15:26
2
Бербатов может стать игроком «Палермо»
2016.09.04 06:04
Бербатов пропустит матч с «Краснодаром»
2015.10.27 14:53
Бербатов может подписать контракт с «Сампдорией» на этой неделе
2015.08.20 14:31
«Вест Хэм» поборется за Бербатова
2015.08.11 01:41
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