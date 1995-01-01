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    Бербатов: «Манчестер Юнайтед» нужно опять сделать так, чтобы соперники накладывали в штаны еще до выхода на поле»

    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает одной из проблем команды то, что ее перестали бояться соперники.

    «Команды видят результаты, видят места, на которых «МЮ» финишировал. И они понимают, что у них есть шанс взять очки. В среду вечером я видел, как «Рочдейл» играл на «Олд Траффорд», показывая, что им все равно, что они противостоят «Юнайтед». Они были очень уверены в себе, несмотря на несколько ошибок.

    Сейчас соперники не боятся «Манчестер Юнайтед». Команде нужно опять сделать так, чтобы соперники накладывали в штаны еще до выхода на поле», – сказал Бербатов.

    • «МЮ» в текущем розыгрыше АПЛ набрал 8 очков в шести турах и расположился на девятом месте в турнирной таблице.
    • В Лиге Европы команда стартовала с минимальной победы над «Астаной».

    Источник: Express

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3853

      ivan-football-fan 59 минут назад

      Это и есть признак ПОТЕРИ КЛАССНОЙ ИГРЫ!
      А чего их бояться-то? Кто в лес, кто по дрова)))

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