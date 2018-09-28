Бербатов призвал Погба и Моуринью перестать мериться членами

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил, что устал от ситуации с полузащитником команды Полем Погба и главным тренером Жозе Моуринью и призвал их прекратить сравнивать размеры половых органов.

В течение последних двух дней отношения между французом и португальцем пары были горячей темой после того, как специалист подтвердил во вторник, что лишил хавбека звания вице-капитана. Моуринью принял такое решение после того, как Погба публично раскритиковал тактику тренера после домашней ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче шестого тура АПЛ.

«Я действительно удивлен, что все это дошло до такой стадии. Подобные вещи действительно нужно держать дома. Вы все взрослые, разбирайтесь в раздевалке.

Наверное, Погба спровоцировал Моуринью. Были ли это комментарии после игры с «Вулверхэмптоном» или что-то еще, но эти аргументы затрагивают всех остальных и начинают оказывать влияние на поле.

Мне, как тому, кто желает успеха «Юнайтед», надоело просыпаться и видеть эти заголовки. Футбол должен быть о том, что происходит на поле, а не у кого самый большой член. Это глупая ситуация», – сказал Бербатов.