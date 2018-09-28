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  • Бербатов призвал Погба и Моуринью перестать мериться членами

Бербатов призвал Погба и Моуринью перестать мериться членами

28 сентября 2018, 14:20
13

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил, что устал от ситуации с полузащитником команды Полем Погба и главным тренером Жозе Моуринью и призвал их прекратить сравнивать размеры половых органов.

В течение последних двух дней отношения между французом и португальцем пары были горячей темой после того, как специалист подтвердил во вторник, что лишил хавбека звания вице-капитана. Моуринью принял такое решение после того, как Погба публично раскритиковал тактику тренера после домашней ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче шестого тура АПЛ.

«Я действительно удивлен, что все это дошло до такой стадии. Подобные вещи действительно нужно держать дома. Вы все взрослые, разбирайтесь в раздевалке.

Наверное, Погба спровоцировал Моуринью. Были ли это комментарии после игры с «Вулверхэмптоном» или что-то еще, но эти аргументы затрагивают всех остальных и начинают оказывать влияние на поле.

Мне, как тому, кто желает успеха «Юнайтед», надоело просыпаться и видеть эти заголовки. Футбол должен быть о том, что происходит на поле, а не у кого самый большой член. Это глупая ситуация», – сказал Бербатов.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Бербатов Димитар Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (13)
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Sedoi_Goblin
1538134360
Погба:"Поболтаем?" Моуриньо:"Поболтаем..."
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hevbn 28
1538134398
Эта ситуация мне что то напоминает, правда Погба для Ман.Юнайтед это не Глушаков для Спартака ,потому что Денис в отличие от Поля как никак играл большую роль в команде в чемпионский год , а в остальном один в один практически.
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Project Бабангида
1538135861
хоть по колено! хера толку, если не стоит
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BRO_football
1538135938
Действительно! Хватит уже! Хотя, все мы знаем, что у Погба больше...
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Фотон
1538136543
Западные сравнения. В России так бы не сказали.
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Полная Канистра
1538137065
это ещё лукаку не встревал между ними
Ответить
dok66
1538146515
Димитар !!!
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fosterwow
1538147004
hahaha
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Рубик Докоян
1538152073
Каждый со своим "мерилом" пусть в душевую идёт, а на футбольном поле другие критерии для играющих мужиков...
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zigbert
1538160210
Может это высказывание Бербатова заставит задуматься конфликтных.
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