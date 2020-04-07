Бербатов – о лучшем партнере за карьеру: «Франса из «Байера». Мы понимали друг друга, словно мы спали вместе!»

ГЕНИАЛЬНО!!!!!
БРАВО, ДИМИТАР! Нам очень не хватает твоей неповторимо умной игры!
"...Он не говорил ни по-английски, ни по-немецки, так что за пределами поля мы вообще не разговаривали...."
Это к разговорам о наших "футболёрах" за кордоном (...он пока не выучил язык...нет понимания с партнёрами...)
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о своем лучшем напарнике в нападении.
«В Леверкузене у меня была отличная связка с парнем по имени Франса. Мы забили очень много голов! Однажды даже вынесли «Баварию» со счетом 4:1. Каждый из нас тогда забил по дублю.
Он не говорил ни по-английски, ни по-немецки, так что за пределами поля мы вообще не разговаривали. Честно. Я лишь видел, как он тренировался и играл. Но стоило нам выйти на поле... Это было так, словно мы спим вместе! Я просто кайфовал от игры с ним. Невероятный, не эгоистичный. Если я был в лучшей позиции, то он отдавал мне мяч. Когда я делал ему передачу, он забивал.
Это было похоже на то, что было между Энди Коулом и Дуйатом Йорком. Матчи рядом с ним помогли мне вырасти. Я люблю играть с теми, кто сильнее меня или находится на моем уровне. У них всегда можно научиться», – сказал Бербатов.
- Бразилец Франса выступал за «Байер» с 2002 по 2005-й год, после чего выступал в чемпионате Японии.
- В 2011-м форвард завершил игровую карьеру.