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  • Бербатов – о лучшем партнере за карьеру: «Франса из «Байера». Мы понимали друг друга, словно мы спали вместе!»

Бербатов – о лучшем партнере за карьеру: «Франса из «Байера». Мы понимали друг друга, словно мы спали вместе!»

7 апреля 2020, 11:44

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о своем лучшем напарнике в нападении.

«В Леверкузене у меня была отличная связка с парнем по имени Франса. Мы забили очень много голов! Однажды даже вынесли «Баварию» со счетом 4:1. Каждый из нас тогда забил по дублю.

Он не говорил ни по-английски, ни по-немецки, так что за пределами поля мы вообще не разговаривали. Честно. Я лишь видел, как он тренировался и играл. Но стоило нам выйти на поле... Это было так, словно мы спим вместе! Я просто кайфовал от игры с ним. Невероятный, не эгоистичный. Если я был в лучшей позиции, то он отдавал мне мяч. Когда я делал ему передачу, он забивал.

Это было похоже на то, что было между Энди Коулом и Дуйатом Йорком. Матчи рядом с ним помогли мне вырасти. Я люблю играть с теми, кто сильнее меня или находится на моем уровне. У них всегда можно научиться», – сказал Бербатов.

  • Бразилец Франса выступал за «Байер» с 2002 по 2005-й год, после чего выступал в чемпионате Японии.
  • В 2011-м форвард завершил игровую карьеру.

Источник: Goal
Германия. Бундеслига Байер Бербатов Димитар
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