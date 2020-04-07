Бербатов – о лучшем партнере за карьеру: «Франса из «Байера». Мы понимали друг друга, словно мы спали вместе!»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о своем лучшем напарнике в нападении.

«В Леверкузене у меня была отличная связка с парнем по имени Франса. Мы забили очень много голов! Однажды даже вынесли «Баварию» со счетом 4:1. Каждый из нас тогда забил по дублю.

Он не говорил ни по-английски, ни по-немецки, так что за пределами поля мы вообще не разговаривали. Честно. Я лишь видел, как он тренировался и играл. Но стоило нам выйти на поле... Это было так, словно мы спим вместе! Я просто кайфовал от игры с ним. Невероятный, не эгоистичный. Если я был в лучшей позиции, то он отдавал мне мяч. Когда я делал ему передачу, он забивал.

Это было похоже на то, что было между Энди Коулом и Дуйатом Йорком. Матчи рядом с ним помогли мне вырасти. Я люблю играть с теми, кто сильнее меня или находится на моем уровне. У них всегда можно научиться», – сказал Бербатов.