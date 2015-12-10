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Димитар Бербатов
Статистика
Димитар Бербатов - статистика
Завершил карьеру
30 января 1981 (45), Благоевград
#10 | Нападающий
189 см | 83 кг
Болгария
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Англии 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Англии 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Кубок Английской Лиги 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Боруссия Д
0 : 1
10.12.2015
ПАОК
1' - 71'
Лига Европы, 5 тур
ПАОК
0 : 0
26.11.2015
Габала
1' - 71'
Лига Европы, 3 тур
ПАОК
0 : 0
22.10.2015
Краснодар
57' - 90'
Лига Европы, 2 тур
ПАОК
1 : 1
01.10.2015
Боруссия Д
1' - 89'
Лига Европы, 1 тур
Габала
0 : 0
17.09.2015
ПАОК
60' - 90'
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