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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Краснодар
ПАОК - Краснодар: обзор матча 22 октября 2015
ПАОК
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Краснодар
Вторая желтая
Ж. Маседа
89'
87'
Вторая желтая
А. Енджейчик
82'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Р. Мак
️️️️
Д. Пелкас
72'
65'
Замена
П. Мамаев
️️️️
О. Ахмедов
Желтая карточка
Ж. Маседа
64'
62'
Замена
Ари
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Д. Бербатов
️️️️
С. Атанасиадис
57'
Замена
М. Леовац
️️️️
М. Витор
46'
33'
Травма
В. Калешин
19'
Желтая карточка
А. Енджейчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
20
Эргис Каце
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ПАОК
1
Робин Ольсен
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
23
Эйял Голаса
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
4-3-1-2
71
Гликос
20
Кошта
13
Малезас
4
Витор
2
Скондрас
20
Каце
52
Сабо
10
Пелкас
10
Родригеш
33
Атанасиадис
11
Маседа
4-1-4-1
31
Дикань
17
Калешин
4
Страндберг
55
Енджейчик
4
Гранквист
77
Каборе
21
Лаборде
6
Торбинский
10
Ахмедов
22
Жоаозиньо
90
Смолов
4
Витор
22
Леовац
22
Леовац
4
Витор
10
Пелкас
21
Мак
21
Мак
10
Пелкас
33
Атанасиадис
10
Бербатов
10
Бербатов
33
Атанасиадис
6
Торбинский
18
Газинский
18
Газинский
6
Торбинский
10
Ахмедов
10
Мамаев
10
Мамаев
10
Ахмедов
90
Смолов
39
Ари
39
Ари
90
Смолов
Остались в запасе
ПАОК
Краснодар
1
Робин Ольсен
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча ПАОК - Краснодар
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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