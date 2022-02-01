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Стефан Страндберг
Стефан Страндберг
Завершил карьеру
25 июля 1990 (36)
#4 | Защитник
189 см
Норвегия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Хайкин, Норманн и Холанд – в символической сборной 2021 года в Норвегии
2022.02.01 18:33
«Салернитана» близка к подписанию экс-защитника «Урала» Страндберга
2021.07.22 08:41
«Урал» продлил контракты с Рыковым, Кулаковым и Годзюром
2021.05.20 13:18
Страндберг и Алеесами могут пропустить ближайшие матчи «Урала» и «Ростова» из-за карантина в сборной Норвегии
2020.11.15 16:03
Рассказов, Ломовицкий, Джорджевич – в основе «Арсенала» на матч с «Уралом»; Помазун, Рыков, Страндберг сыграют у гостей
2020.10.18 12:47
Гудиев, Тимофеев, Мелкадзе сыграют с первых минут у «Ахмата»; Помазун, Страндберг, Панюков – в основе «Урала»
2020.09.27 15:40
Страндберг, Магомадов, Йовичич – в старте «Урала» на матч с «Рубином»; Медведев, Тарасов (к), Макаров сыграют у казанцев
2020.09.06 14:59
1
Фото
«Урал» объявил о возвращении Страндберга
2020.09.02 07:58
Меркулов – о Страндберге: «У Стефана европейский стиль игры»
2019.06.11 11:40
Страндберг: «Уралу» поставили дешевый пенальти. Удаления не было, это даже Смолов подтвердил»
2019.05.19 17:36
7
Погребняк, Брызгалов, Страндберг – в составе «Урала» на матч с «Зенитом»; Ракицкий, Барриос, Азмун сыграют у гостей
2019.03.02 10:12
5
«Урал» арендовал Страндберга у «Краснодара»
2019.01.17 14:58
3
Защитник «Краснодара» Страндберг может перейти в «Урал»
2019.01.09 06:24
1
«Ганновер-96» арендовал Страндберга у «Краснодара»
2016.08.26 20:01
3
Защитник «Краснодара» Страндберг интересен четырем клубам Серии А
2016.08.25 08:04
6
Страндберг: «Приехал в «Краснодар», чтобы стать чемпионом»
2016.07.30 14:45
9
Страндберг и Каборе вернулись в расположение «Краснодара»
2016.06.27 11:09
Страндберг: «Российские футболисты не хотят переезжать из-за разницы в зарплатах»
2016.06.08 07:15
22
Самая высокая трансферная стоимость игроков в РФПЛ у «Зенита», «Краснодар» - на третьем месте
2015.09.12 09:27
11
Страндберг: «Хочу с «Краснодаром» выиграть чемпионат»
2015.08.24 11:58
3
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