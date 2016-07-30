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Страндберг: «Приехал в «Краснодар», чтобы стать чемпионом»

30 июля 2016, 14:45
9

Защитник «Краснодара» Стефан Страндберг поделился ожиданиями от поединка первого тура РФПЛ против «Томи», а также отметил, что у «быков» в новом сезоне есть шансы на завоевание чемпионства.

«Первый матч чемпионата для нас очень важен. Мы хорошо провели предсезонную подготовку, сыграли много товарищеских матчей, провели первую официальную игру, где победили. В целом, мы в хорошей форме.

Способен ли нынешний состав «Краснодара» способен побороться за победу в чемпионате? Да, я абсолютно уверен, что это возможно сделать. Я приехал в Россию не за чем иным, как занять первое место в чемпионате. У нас есть все шансы на то, чтобы этот год стал сезоном «Краснодара». У нас есть более двадцати классных игроков, и с их помощью можно рассчитывать на самые высокие результаты», – сказал Страндберг.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Страндберг Стефан
Комментарии (9)
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Вомбат
1469880336
20 таких же классных игроков как ты, Страндберг, могут составить конкуренцию Локо и Спартаку, но не ЦСКА и Зениту.
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Mirak92
1469881466
4-5 место по окончанию будет ,я так думаю!
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Den Bull
1469884673
Молодца!
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Kos77
1469887666
Щас бомжи запищат, что они печенены)))
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иван маташов
1469889959
DVDJHHGHKHHf
Ответить
REDAT
1469911306
Удачи парни!!!!!!!!"Краснодар"и вперед!!!!!!!!!!!!
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bolela_16
1469943986
Вперед, парни, удачи...
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