Страндберг: «Приехал в «Краснодар», чтобы стать чемпионом»

Защитник «Краснодара» Стефан Страндберг поделился ожиданиями от поединка первого тура РФПЛ против «Томи», а также отметил, что у «быков» в новом сезоне есть шансы на завоевание чемпионства.

«Первый матч чемпионата для нас очень важен. Мы хорошо провели предсезонную подготовку, сыграли много товарищеских матчей, провели первую официальную игру, где победили. В целом, мы в хорошей форме.

Способен ли нынешний состав «Краснодара» способен побороться за победу в чемпионате? Да, я абсолютно уверен, что это возможно сделать. Я приехал в Россию не за чем иным, как занять первое место в чемпионате. У нас есть все шансы на то, чтобы этот год стал сезоном «Краснодара». У нас есть более двадцати классных игроков, и с их помощью можно рассчитывать на самые высокие результаты», – сказал Страндберг.