Погребняк, Брызгалов, Страндберг – в составе «Урала» на матч с «Зенитом»; Ракицкий, Барриос, Азмун сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 18 тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

«Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Екатеринбург Арене», которая начнется в 11:30 по Москве.