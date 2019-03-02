Погребняк, Брызгалов, Страндберг – в составе «Урала» на матч с «Зенитом»; Ракицкий, Барриос, Азмун сыграют у гостей

урал крепкий орешек играющий дома в пол ноги так просто не обыграете бегать и бегать надо а не пешком ходить
Стали известны стартовые составы команд на матч 18 тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.
«Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Екатеринбург Арене», которая начнется в 11:30 по Москве.