Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погребняк, Брызгалов, Страндберг – в составе «Урала» на матч с «Зенитом»; Ракицкий, Барриос, Азмун сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18 тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

    «Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Екатеринбург Арене», которая начнется в 11:30 по Москве.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2019 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2019, 11:26

      урал крепкий орешек играющий дома в пол ноги так просто не обыграете бегать и бегать надо а не пешком ходить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 марта 2019, 10:48

      Конечно же Зениту победы! Но хочется наконец-то увидеть и ИГРУ в исполнении команды... Семак все же что-то делает там..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 2 марта 2019, 10:47

      Блииин, Погребняк один полкоманды стоит... А вся команда за него бегает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 10:40

      Азмуна поберегли бы на спаниэлей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 10:19

      С учётом травмированных в Зените и пропускающих в Урале выставлены оптимальные составы. Кто заявлен на игру и находится в запасе по ходу матча скажут.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11