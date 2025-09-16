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Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
Завершил карьеру
3 марта 1989 (37)
#44 | Защитник
180 см | 70 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
В «Зените» не любили Ракицкого: «Мутный, неприличный и зазнавшийся человек»
1 августа
23
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Ракицкий покинул «Черноморец»
17 февраля
1
В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»
2025.09.16 22:25
14
Одесский «Черноморец» с экс-игроком «Зенита» вылетел из УПЛ
2025.05.21 08:25
2
4-кратный чемпион России Ракицкий нашел новый клуб спустя 9 месяцев
2025.03.29 08:21
Ракицкий покинул «Шахтер»
2024.06.30 14:21
2
Фото
Опубликована сборная 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored
2023.10.05 20:55
Ракицкий побил рекорд Шевченко в ЛЧ
2023.10.05 08:30
1
Ракицкий продлил контракт с «Шахтером»
2023.06.23 16:47
Видео
Огненный чемпионский матч «Шахтера»: массовая драка, шесть удалений, Ракицкому разбили бровь мощным хуком
2023.05.28 23:21
3
Ракицкий: «Никогда не поехал бы играть в Россию, если бы знал, что так будет»
2023.05.17 19:53
22
«Всегда мечтал вернуться». Ракицкий – о переходе в «Шахтер»
2023.01.16 23:56
2
Фото
«Шахтер» объявил о возвращении Ракицкого
2023.01.16 19:13
5
Ракицкий вернется в «Шахтер». Он выступал за клуб более десяти лет
2023.01.13 07:59
3
«Адана Демирспор» – не уровень Ракицкого». Агент – об уходе защитника из турецкого клуба
2022.12.05 09:42
3
Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспором»
2022.12.03 15:28
4
Суперлига. «Демирспор» разгромил «Антальяспор». Ракицкого и еще 2 игроков удалили, Кудряшов был в основе, Дзюба – в запасе
2022.09.17 22:04
3
Суперлига. Гол Дзюбы не помог «Адана Демирспору» избежать поражения от «Фенербахче»
2022.08.22 23:45
8
Фото
Дзюба показал совместное фото с Ракицким и Балотелли
2022.08.21 05:23
2
Гендиректор «Зенита»: «Пожелал Дзюбе, чтобы они с Ракицким навели шороху в Турции»
2022.08.19 11:36
2
Радимов рассказал, кто повлиял на переход Дзюбы в «Демирспор»
2022.08.19 10:15
1
Канчельскис: «В «Демирспоре» собралась хорошая банда: Дзюба, Ракицкий, Балотелли»
2022.08.18 15:20
5
Фото
Ракицкий стал одноклубником Балотелли
2022.07.23 19:03
1
Ракицкий не вернется в «Шахтер». Он продолжит карьеру в Турции
2022.07.22 17:42
«Зенит» не закончил трансферную кампанию. Клуб планирует усилить еще одну позицию
2022.07.21 14:26
5
Ракицкий станет одноклубником Балотелли (Milliyet)
2022.07.17 15:13
Ракицкий будет зарабатывать в «Шахтере» в 2-5 раз меньше, чем в «Зените»
2022.07.05 07:58
Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер»
2022.07.04 20:39
2
Круговой: «Мне повезло, что ушел Ракицкий. В «Зените» собраны лучшие футболисты страны»
2022.05.24 08:25
3
1
2
3
4
5
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