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Ракицкий будет зарабатывать в «Шахтере» в 2-5 раз меньше, чем в «Зените»

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Шахтере» экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

«В «Зените» Ракицкий зарабатывал более 2 миллионов евро за сезон.

Один источник говорит, что зарплата Ярослава в «Шахтере» будет 360 тысяч оклад + бонусы. Другой утверждает, что это неправда, а на самом деле зарплата – 1 миллион евро в год», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • Ракицкий – воспитанник «Шахтера».
  • Он выступал за основную команду с 2009 по 2019 год, провел 326 матчей и забил 14 голов.
  • В марте украинец расторг контракт с «Зенитом» по семейным обстоятельствам.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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