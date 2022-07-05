Ракицкий будет зарабатывать в «Шахтере» в 2-5 раз меньше, чем в «Зените»

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Шахтере» экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

«В «Зените» Ракицкий зарабатывал более 2 миллионов евро за сезон.

Один источник говорит, что зарплата Ярослава в «Шахтере» будет 360 тысяч оклад + бонусы. Другой утверждает, что это неправда, а на самом деле зарплата – 1 миллион евро в год», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.