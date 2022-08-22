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  • Суперлига. Гол Дзюбы не помог «Адана Демирспору» избежать поражения от «Фенербахче»

Суперлига. Гол Дзюбы не помог «Адана Демирспору» избежать поражения от «Фенербахче»

22 августа 2022, 23:45
8

В третьем туре чемпионата Турции «Адана Демирспор» в гостях проиграл «Фенербахче» со счетом 2:4.

Нападающий Артем Дзюба забил в дебютном матче в день своего 34-летия.

Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получил красную карточку на 83-й минуте.

Для «Адана Демирспора» это первое поражение в сезоне Суперлиги.

Турция. Суперлига. 3-й тур

Фенербахче – Адана Демирспор – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Валенсия (с пенальти), 21; 2:0 – Валенсия, 41; 3:0 – Зайц, 48; 3:1 – Бельханда (с пенальти), 55; 3:2 – Дзюба, 66; 4:2 – Алиоски, 84.

Удаление: нет – Ракицкий, 83.

Календарь Суперлиги

Турнирная таблица Суперлиги

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Адана Демирспор Дзюба Артем Ракицкий Ярослав
Комментарии (8)
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Fusballer
1661201344
Дзюба - красавец как всегда! Черчесов и Дзюба - единственные топы из россиян.
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Александр.Т.
1661201482
Явно Турецкая команда выберала игроков Зенита не смотря на их игры в еврокубках, ))
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Aldo.CSKA
1661201581
А вы вообще видели этот его "гол"?)) Он просто украл гол у одноклубника, добив мяч, итак, летевший в пустые ворота) И так радовался, как будто с центра в 9 вколотил))) Его даже никто не поздравил из со-командников.
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моэм
1661233523
Даже если Артём забьёт 20 голов , эти тошнотики всё равно не признают их настоящими ... этих вечных неудачников , которым не даст ни одна уважающая себя баба , можно можно было бы пожалеть , если бы не исходящая от них нестерпимая вонь .
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Plyash
1661235384
Придурок,лишил гола футболиста,который этого заслужил.А такой гол забил бы даже чубайс,сидя в инвалидном кресле...
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Fandorine
1661235648
Отобрал гол у ****...(((
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