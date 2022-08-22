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    Суперлига. Гол Дзюбы не помог «Адана Демирспору» избежать поражения от «Фенербахче»

    В третьем туре чемпионата Турции «Адана Демирспор» в гостях проиграл «Фенербахче» со счетом 2:4.

    Нападающий Артем Дзюба забил в дебютном матче в день своего 34-летия.

    Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получил красную карточку на 83-й минуте.

    Для «Адана Демирспора» это первое поражение в сезоне Суперлиги.

    Турция. Суперлига. 3-й тур

    Фенербахче – Адана Демирспор – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Валенсия (с пенальти), 21; 2:0 – Валенсия, 41; 3:0 – Зайц, 48; 3:1 – Бельханда (с пенальти), 55; 3:2 – Дзюба, 66; 4:2 – Алиоски, 84.

    Удаление: нет – Ракицкий, 83.

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.08.2022 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1620

      PassCSKA 51 минуту назад

      А вы вообще видели этот его "гол"?)) Он просто украл гол у одноклубника, добив мяч, итак, летевший в пустые ворота) И так радовался, как будто с центра в 9 вколотил))) Его даже никто не поздравил из со-командников.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5105

      Красногорск_Фан > PassCSKA 41 минуту назад

      За этот гол надо сказать спасибо Фенеру. В любом случае. Сам играл, другим давал. Забил 3 и не закрылся.

      0
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      Рейтинг: +24574

      bset > PassCSKA 25 минут назад

      Если он сам залетал, то это позорище такой мяч трогать)

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      Рейтинг: +95

      Александр.Т. 53 минуты назад

      Явно Турецкая команда выберала игроков Зенита не смотря на их игры в еврокубках, ))

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      Рейтинг: +14929

      Fusballer 55 минут назад

      Дзюба - красавец как всегда! Черчесов и Дзюба - единственные топы из россиян.

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