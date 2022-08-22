Суперлига. Гол Дзюбы не помог «Адана Демирспору» избежать поражения от «Фенербахче»

В третьем туре чемпионата Турции «Адана Демирспор» в гостях проиграл «Фенербахче» со счетом 2:4.

Нападающий Артем Дзюба забил в дебютном матче в день своего 34-летия.

Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получил красную карточку на 83-й минуте.

Для «Адана Демирспора» это первое поражение в сезоне Суперлиги.

Турция. Суперлига. 3-й тур

Фенербахче – Адана Демирспор – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Валенсия (с пенальти), 21; 2:0 – Валенсия, 41; 3:0 – Зайц, 48; 3:1 – Бельханда (с пенальти), 55; 3:2 – Дзюба, 66; 4:2 – Алиоски, 84.

Удаление: нет – Ракицкий, 83.

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