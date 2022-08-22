Суперлига. Гол Дзюбы не помог «Адана Демирспору» избежать поражения от «Фенербахче»

А вы вообще видели этот его "гол"?)) Он просто украл гол у одноклубника, добив мяч, итак, летевший в пустые ворота) И так радовался, как будто с центра в 9 вколотил))) Его даже никто не поздравил из со-командников.
В третьем туре чемпионата Турции «Адана Демирспор» в гостях проиграл «Фенербахче» со счетом 2:4.
Нападающий Артем Дзюба забил в дебютном матче в день своего 34-летия.
Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получил красную карточку на 83-й минуте.
Для «Адана Демирспора» это первое поражение в сезоне Суперлиги.
Турция. Суперлига. 3-й тур
Фенербахче – Адана Демирспор – 4:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Валенсия (с пенальти), 21; 2:0 – Валенсия, 41; 3:0 – Зайц, 48; 3:1 – Бельханда (с пенальти), 55; 3:2 – Дзюба, 66; 4:2 – Алиоски, 84.
Удаление: нет – Ракицкий, 83.