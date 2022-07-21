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«Зенит» не закончил трансферную кампанию. Клуб планирует усилить еще одну позицию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба.

— В плане трансферной кампании на осень это точка или процесс продолжается?

— Сергей Богданович обращал внимание на то, что мы хотели бы найти достойную замену Ракицкому. Эти поиски не прекращаются.

Но время до закрытия трансферного окна в конце августа еще есть. Варианты тоже есть. Когда они реализуются — вы узнаете в первых рядах. А пока готовимся к матчу с «Крыльями Советов».

  • «Зенит» летом подписал Зелимхана Бакаева, купил у «Сочи» Матео Кассьерру и Родригао, взял в аренду у «Коринтианса» Ивана и Густаво Мантуана.
  • Суммарно клуб потратил на трансферы 8 миллионов евро.
  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4228

    Беспонтий 1 час назад

    исключительно из любви к родной команде
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    чтобы не лопнуло *бало
    пора уже и завязать
    а вам всё мало

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    Рейтинг: +2999

    acor94 1 час назад

    Ну так то за 8 миллионов, взять 5 добротных игроков - не плохая компания. Уж куда лучше Тиля за 18...

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    Рейтинг: +14486

    Fusballer > acor94 22 минуты назад

    Или Малкома за 40.

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