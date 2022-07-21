«Зенит» не закончил трансферную кампанию. Клуб планирует усилить еще одну позицию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба.

— В плане трансферной кампании на осень это точка или процесс продолжается?

— Сергей Богданович обращал внимание на то, что мы хотели бы найти достойную замену Ракицкому. Эти поиски не прекращаются.

Но время до закрытия трансферного окна в конце августа еще есть. Варианты тоже есть. Когда они реализуются — вы узнаете в первых рядах. А пока готовимся к матчу с «Крыльями Советов».