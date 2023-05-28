Огненный чемпионский матч «Шахтера»: массовая драка, шесть удалений, Ракицкому разбили бровь мощным хуком

Чемпионский матч «Шахтера» против «Днепра-1» (3:0) в 29-м туре УПЛ закончился массовой дракой.

«В конце игры футболист «Шахтера» Назарина в жестком подкате влетел в Пеглоу, после чего началась заварушка: крики, вопли, прыжки, толчки.

На поле с кулаками тут же выбежали игроки со скамеек: в столпотворении футболистов костариканец Мотаррита прописал Ракицкому знатный хук – ему разбили бровь.

Арбитр Екатерина Монзуль показала шесть красных карточек: Назарине, Пеглоу, Матаррите, Федорову, Гуцаляку и Трубину.

Из-за удаления голкипера до конца игры в ворота встал побитый Ракицкий. В отличие от драки, тут он удары не пропустил», – сообщил инсайдер Иван Карпов в телеграме.

«Шахтер» в 14-й раз стал чемпионом Украины.

До рекорда киевского «Динамо» «Шахтеру» осталось 2 титула.

Чемпионат Украины только 1 раз выигрывал не «Шахтер» и не «Динамо» – «Таврия» в 1992 году.

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