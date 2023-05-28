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  • Огненный чемпионский матч «Шахтера»: массовая драка, шесть удалений, Ракицкому разбили бровь мощным хуком

Огненный чемпионский матч «Шахтера»: массовая драка, шесть удалений, Ракицкому разбили бровь мощным хуком

28 мая 2023, 23:21
3

Чемпионский матч «Шахтера» против «Днепра-1» (3:0) в 29-м туре УПЛ закончился массовой дракой.

«В конце игры футболист «Шахтера» Назарина в жестком подкате влетел в Пеглоу, после чего началась заварушка: крики, вопли, прыжки, толчки.

На поле с кулаками тут же выбежали игроки со скамеек: в столпотворении футболистов костариканец Мотаррита прописал Ракицкому знатный хук – ему разбили бровь.

Арбитр Екатерина Монзуль показала шесть красных карточек: Назарине, Пеглоу, Матаррите, Федорову, Гуцаляку и Трубину.

Из-за удаления голкипера до конца игры в ворота встал побитый Ракицкий. В отличие от драки, тут он удары не пропустил», – сообщил инсайдер Иван Карпов в телеграме.

  • «Шахтер» в 14-й раз стал чемпионом Украины.
  • До рекорда киевского «Динамо» «Шахтеру» осталось 2 титула.
  • Чемпионат Украины только 1 раз выигрывал не «Шахтер» и не «Динамо»«Таврия» в 1992 году.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Украина. Премьер-лига Шахтер Ракицкий Ярослав
Комментарии (3)
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alp
1685340426
ххлам и на футбольном поле щщи разбили ))
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Baggio1986
1685342097
Неплохо,но маловато ему
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DOCTOR PENALTY
1685701226
Н е г р ы п и з д я т х о х л о в. При женщине-судье. Беспредел. )))
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